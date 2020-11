Biden dévoile son équipe économique

WILMINGTON, Del. — Le président élu Joe Biden a dévoilé lundi la composition de son équipe économique.

Il souhaite ainsi nommer une première femme à la tête du département du Trésor et s’entourer de plusieurs progressistes qui ont fait leurs preuves lors des deux administrations démocrates précédentes.

M. Biden a annoncé par voie de communiqué qu’il confiera le département du Trésor à Janet Yellen, l’ancienne présidente de la Réserve fédérale des États-Unis. Une ancienne conseillère des présidents Clinton et Obama, Neera Tanden, dirigera l’Office of Management and Budget.

Un ancien membre de l’administration Obama, Wally Adeyemo, sera nommé secrétaire adjoint au Trésor.

Les économistes Cecilia Rouse, Jared Bernstein et Heather Boushey formeront l’équipe économique de la Maison-Blanche.

Mme Yellen deviendrait la première femme à la tête du département du Trésor et M. Adeyemo le premier Noir à occuper le poste de secrétaire adjoint.

Mme Tanden serait la première femme de couleur à diriger l’OMB et Mme Rouse la première femme de couleur à présider le Council of Economic Advisers.

Mme Yellen avait été nommée à la tête de la Fed en 2014, au moment où l’économie américaine se relevait à peine d’une récession. À la fin des années 1990, elle a été la principale conseillère économique du président Bill Clinton pendant la crise financière asiatique. Sous M. Biden, elle dirigerait le département du Trésor au moment où l’économie est matraquée par la pandémie de coronavirus.

Mme Rouse est à la tête de l’École d’affaires publiques et internationales de l’université de Princeton. Mme Boushey et M. Bernstein faisaient partie de la campagne présidentielle de M. Biden.