Biden exhorte le Congrès à interdire les fusils d’assaut au lendemain d’une tuerie

Le président américain Joe Biden a de nouveau exhorté le Congrès à adopter des restrictions plus strictes sur les armes à feu et les munitions à la suite d’une autre tuerie aux États-Unis.

Un homme armé a tué huit personnes et en a blessé sept autres, dont trois grièvement, un centre commercial d’Allen, une ville située à environ 40 km au nord de Dallas, au Texas, avant d’être abattu par un policier qui se trouvait à proximité, samedi.

M. Biden a indiqué que le tueur portait un équipement tactique et était armé d’un fusil de style AR-15. Il a rappelé que la première cause de mortalité chez les jeunes Américains était la violence par les armes à feu.

«De telles attaques sont trop révoltantes pour être si familières. Les villes américaines ont déjà souffert d’environ 200 fusillades de masse depuis le début de l’année, selon un rapide décompte», a-t-il déclaré.

Il a dénoncé les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, se de contenter de «hausser les épaules devant cette épidémie [alors que] trop de familles se retrouvent devant des chaises vides à leur table».

Il a demandé aux élus d’adopter une loi interdisant les fusils d’assaut et les chargeurs à grande capacité, mettant en place une vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques, exigeant un rangement sûr des armes et mettant fin à l’immunité des fabricants d’armes. M. Biden a promis d’approuver une telle loi.

Le président a ordonné que les drapeaux soient mis en berne.

La police n’a pas encore donné des précisions sur les victimes du carnage survenu au Allen Premium Outlets, un centre commercial extérieur. Plusieurs témoins ont toutefois rapporté que des enfants figuraient parmi elles. Certains ont dit avoir également vu ce qui semblait être un policier et un agent de sécurité du centre commercial inconscients sur le sol.

Selon le chef des pompiers d’Allen, Jonathan Boyd, sept personnes, dont le tueur, sont mortes sur les lieux du massacre. Neuf autres ont été transportées dans un hôpital, dont deux qui ont finalement succombé à leurs blessures. Trois étaient dans un état critique.

Les tueries de masse sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis depuis de l’année. On en compte en moyenne une par semaine, selon une base de données de l’agence Associated Press, du journal USA Today et de l’Université Northeastern.

Le gouverneur du Texas, le républicain Gregg Abbott, qui a approuvé des lois levant certaines restrictions pour le port d’arme, a qualifié l’attaque de «tragédie sans nom».