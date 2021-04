Biden exposera son plan pour les familles dans le discours devant le Congrès

WASHINGTON — Le président Joe Biden utilisera son premier discours devant la session commune du Congrès pour promouvoir un investissement de 1800 milliards $ pour les enfants, les familles et l’éducation qui transformerait fondamentalement le rôle joué par le gouvernement dans la vie américaine.

Marquant ses 100 premiers jours au pouvoir, M. Biden fera valoir ses arguments, mercredi soir, devant un nombre restreint d’élus en raison des mesures de santé publique relatives au coronavirus. Le discours aura lieu dans un Capitole toujours entouré de clôtures depuis les émeutes de janvier contre son élection.

Dans ce rituel télévisé à l’échelle nationale d’un président debout devant le Congrès, M. Biden présentera une proposition ambitieuse pour une maternelle universelle, deux ans de collège communautaire gratuit, 225 milliards $ pour la garde d’enfants et des paiements mensuels d’au moins 250 $ aux parents. Ses idées ciblent les faiblesses qui ont été découvertes par la pandémie, et il fera valoir que la croissance économique serait mieux servie par la taxation des riches pour aider la classe moyenne et les plus démunis.

M. Biden offrira également une mise à jour sur les progrès du combat contre la COVID-19, avec des centaines de millions de personnes vaccinées et des chèques délivrés pour aider à compenser la dévastation causée par un virus qui a tué plus de 573 000 personnes aux États-Unis. Il fera aussi valoir son plan d’infrastructure de 2300 milliards $, un chiffre stupéfiant qui doit être financé par une hausse de l’impôt sur les sociétés.

Saisissant une occasion née d’une calamité, M. Biden a adopté un virage progressiste important. Mais il sera obligé d’enfiler l’aiguille entre les républicains qui crient à l’interventionnisme du gouvernement et certains démocrates qui craignent que les mesures n’aillent pas assez loin.

La stratégie du président démocrate est d’éviter la polarisation et de faire son appel directement aux électeurs. Son discours à heure de grande écoute soulignera un trio de promesses de campagne centrales: gérer la pandémie mortelle, faire baisser la tension à Washington et restaurer la confiance dans le gouvernement en tant que force efficace pour le bien.

«C’est un démocrate de grand gouvernement, et il n’a pas du tout hésité à proposer de grandes initiatives en réponse à une crise nationale», a souligné Julian Zelizer, historien de la présidence à l’Université de Princeton.

Aucun politicien américain n’est plus familier avec le discours présidentiel au Congrès que M. Biden. Il a passé trois décennies dans la salle en tant que sénateur et huit ans en tant que vice-président assis derrière le président Barack Obama lors du discours annuel.

Mais la scène de cette année aura un aspect historique: pour la première fois, une vice-présidente, Kamala Harris, sera assise derrière le président. Et elle sera assise à côté d’une autre femme, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

– Par Jonathan Lemire et Josh Boak, The Associated Press