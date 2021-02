Biden mettra fin à l’aide américaine à l’intervention saoudienne au Yémen

Le président Joe Biden annoncera jeudi la fin du soutien américain à l’intervention militaire menée par l’Arabie saoudite au Yémen, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Le conflit a aggravé la crise humanitaire dans le plus pauvre pays de la péninsule arabique.

M. Biden s’était engagé à prendre cette mesure lors de la campagne présidentielle. Son gouvernement compte employer des moyens diplomatiques pour mettre fin au conflit armé au Yémen. Il souhaite que les États-Unis «jouent un rôle plus actif et plus engagé» pour mettre fin à la guerre par des voies diplomatiques, a indiqué M. Sullivan, lors d’un point de presse à la Maison-Blanche.

Le président annoncera également jeudi la nomination de Timothy Lenderking à titre d’envoyé spécial au Yémen. Une personne proche du dossier a confirmé la nouvelle. Le journal The National, basé dans le Golfe, a d’abord annoncé cette nomination.

M. Lenderking a été secrétaire d’État adjoint de la section Moyen-Orient du secrétariat d’État. Diplomate de carrière, il a servi en Arabie saoudite, au Koweït, dans d’autres pays du Moyen-Orient et ailleurs.

L’armée saoudienne était intervenue en 2015 pour contrer une faction houthie qui s’était emparée d’une partie du territoire yéménite et lançait des missiles contre l’Arabie saoudite.

La campagne aérienne menée par l’Arabie saoudite a tué de nombreux civils yéménites, malgré l’aide américaine visant, selon des sources, à minimiser les pertes collatérales au cours des bombardements. L’administration de Barack Obama avait initialement donné son feu vert à l’offensive menée par l’Arabie saoudite. Certains des responsables américains impliqués ont depuis déclaré regretter cette décision.

L’Arabie saoudite a aussi reçu des armes des États-Unis. Le conflit a également aggravé la famine et la pauvreté au Yémen. Des experts internationaux des droits de la personne ont reproché aux pays du Golfe et aux Houthis d’avoir comme de graves violations dans ce domaine.

– Par Ellen Knickmeyer, The Associated Press