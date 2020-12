Biden obtient les votes du collège électoral pour devenir officiellement président

WASHINGTON — Le démocrate Joe Biden est officiellement devenu président, lundi soir, en recueillant 306 votes du collège électoral.

Les grands électeurs d’Hawaï étaient les derniers à annoncer leurs six votes en faveur de Joe Biden. Il avait besoin de 270 voix pour devenir président.

Pour sa part, le président Donald Trump a recueilli 232 grands électeurs. Dans le décompte du vote populaire, M. Biden a dépassé M. Trump par plus de 7 millions de voix à travers le pays.

Le collège électoral a pris une importance particulière cette année étant donné que le président Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite.

À l’occasion du vote des grands électeurs, une sécurité accrue était en place dans certains États. Les électeurs de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada, de la Pennsylvanie et du Wisconsin — six États clés dont les résultats ont été contestés par M. Trump — ont finalement donné leurs votes à M. Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris. Les électeurs du Nevada se sont rencontrés sur Zoom en raison de la pandémie de COVID-19.

Lundi était le jour fixé par la loi pour la réunion du collège électoral. Les grands électeurs votaient sur papier lors de rassemblements qui se déroulaient dans les 50 États et dans le District de Columbia, avec des masques, la distanciation sociale et d’autres mesures pour lutter contre la propagation du virus.

Les résultats seront envoyés à Washington et compilés lors d’une session commune des deux chambres du Congrès le 6 janvier, sous la supervision du vice-président Mike Pence.

«Dans cette bataille pour l’âme de l’Amérique, la démocratie a prévalu», a déclaré M. Biden dans des notes préparées en vue d’un discours qu’il doit livrer en soirée. «Nous, le peuple, avons voté. La foi dans nos institutions est maintenue. L’intégrité de nos élections reste intacte. Et donc, maintenant, il est temps de tourner la page. Pour unir. Guérir.»

Mais tout le monde n’était pas prêt à dire que l’élection était terminée, malgré le vote du collège électoral. Donald Trump a refusé de concéder la victoire et continue de répandre des allégations de fraude non étayées.

