Biden promeut son principal conseil scientifique à un rang ministériel

Le président élu Joe Biden promet que «la science sera toujours au premier plan» de son gouvernement. Pour réaliser son engagement, il a élevé le poste de conseiller scientifique de la Maison-Blanche à un rang ministériel, une première.

En présentant samedi son équipe, M. Biden a déclaré que les scientifiques veilleront à ce que tout ce que son gouvernement fait «soit fondé sur la science, les faits et la vérité».

Un pionnier de la cartographie du génome humain a été nommé au poste de directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique et conseiller scientifique.

Eric Lander est le directeur fondateur du Broad Institute du MIT et de Harvard. Il a été l’auteur principal du premier article annonçant les détails du génome humain. Il sera le premier biologiste à occuper ce poste à la Maison Blanche. Son prédécesseur est un météorologue.

Le Dr Francis Collins, qui a collaboré avec le Pr Lander sur le projet de génome humain, conserve son poste de directeur des Instituts nationaux de la Santé.

Le président Biden nomme également deux femmes de premier plan pour coprésider le comité des conseillers scientifiques de la Maison Blanche.

Frances Arnold, ingénieur chimiste du California Institute of Technology qui a remporté le prix Nobel de chimie 2018, et la vice-présidente du MIT pour la recherche et la géophysique, Maria Zuber, dirigeront ce conseil consultatif scientifique externe. Le Pr Lander avait occupé ce poste pendant l’administration Obama.

Le Dr Collins a qualifié M. Lander de «brillant, visionnaire, exceptionnellement créatif et très efficace pour aspirer les autres».

«Je prédis qu’il sera un grand facteur de transformation pour la science américaine», a-t-il dit.

La nomination du Pr Lander devra être approuvée par le Sénat.

Les organisations scientifiques ont également rapidement fait l’éloge d’Eric Lander et de sa promotion du poste scientifique à un rang ministériel.

L’élévation de la position «indique clairement l’intention de l’administration d’impliquer l’expertise scientifique dans chaque discussion politique», souligne Sudip Parikh, le directeur général de l’American Association for the Advancement of Science.

M. Biden a choisi Alondra Nelson de Princeton, une spécialiste des sciences sociales, comme directrice adjointe de la politique scientifique.

– Par Seth Borenstein, The Associated Press