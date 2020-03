Biden remporte huit États lors du «Super mardi» et Sanders gagne la Californie

WASHINGTON — Joe Biden a remporté des victoires majeures à travers les États-Unis avec le soutien d’une large coalition et son rival progressiste Bernie Sanders a gagné le plus gros prix du Super mardi avec une victoire en Californie alors que la course des primaires autrefois bondée de candidats démocrates s’est soudainement transformée en un duel entre deux hommes.

Les deux démocrates, des politiciens de longue date avec des visions radicalement différentes de l’avenir de leur pays, s’affrontaient pour récolter des délégués alors que 14 États et un territoire américain organisaient d’importantes élections qui marquent la journée la plus importante dans la lutte pour l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2020. Le vainqueur affrontera le président Donald Trump lors des élections générales de novembre.

Les nouveaux contours d’une lutte pour l’investiture opposant Joe Biden à Bernie Sanders, chacun à la tête des principales coalitions démographiques et politiques, se cristallisaient en fin de journée alors que l’ancien vice-président et le sénateur prononçaient des discours de victoire.

«Les gens parlent d’une révolution. Nous avons commencé un mouvement», a chargé M. Biden à Los Angeles, en Californie, lançant du même coup l’une des phrases classiques de M. Sanders.

Et sans citer son rival par son nom, Bernie Sanders s’en est pris à Joe Biden depuis Burlington, au Vermont.

«Vous ne pouvez pas battre Trump avec les mêmes vieilles politiques», a déclaré Sanders, en énumérant une liste des divergences politiques passées avec Joe Biden sur le filet social, le commerce et les dépenses militaires.

Les deux autres candidats de haut rang toujours dans la course démocrate sont le milliardaire new-yorkais Mike Bloomberg et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren. Tous deux étaient à la frontière de la viabilité. Mme Warren a décroché une gênante troisième place dans son propre État et M. Bloomberg prévoyait de réévaluer sa candidature mercredi après avoir dépensé plus d’un demi-milliard de dollars pour remporter une seule victoire — aux Samoa américaines.

L’état du champ de bataille au terme du Super mardi — avec Joe Biden remportant au moins huit États et Bernie Sanders quatre — a soulevé des questions quant à savoir si les primaires démocrates s’étendraient jusqu’à la convention de juillet ou si le candidat à l’élection présidentielle serait connu beaucoup plus tôt.