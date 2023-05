Biden rencontre le président philippin alors que les tensions avec la Chine montent

WASHINGTON — Le président Joe Biden devrait accueillir le président Ferdinand Marcos Jr. des Philippines pour des entretiens à la Maison-Blanche lundi alors que les inquiétudes grandissent quant au harcèlement par la marine chinoise des navires philippins en mer de Chine méridionale.

La visite du président Marcos à Washington survient après que les États-Unis et les Philippines ont terminé la semaine dernière leurs plus grands exercices de guerre et que les forces aériennes des deux pays organiseront lundi leur premier entraînement conjoint d’avions de chasse aux Philippines depuis 1990.

Cette année, les Philippines ont accepté de donner aux États-Unis l’accès à quatre bases supplémentaires sur les îles, alors que les États-Unis cherchent à dissuader les actions de plus en plus agressives de la Chine à l’égard de Taïwan et dans la mer de Chine méridionale contestée.

Pendant ce temps, la Chine a provoqué la colère des Philippines en harcelant à plusieurs reprises ses patrouilles de la marine et des garde-côtes et en chassant les pêcheurs dans les eaux proches des côtes philippines, mais que Pékin revendique comme les siennes.

Avant de partir pour Washington dimanche, M. Macros a déclaré qu’il était «déterminé à forger une relation toujours plus forte avec les États-Unis dans un large éventail de domaines qui répondent non seulement aux préoccupations de notre époque, mais aussi à celles qui sont essentielles pour faire avancer nos intérêts fondamentaux».

La réunion du bureau ovale de lundi est la plus récente diplomatie de haut niveau avec des dirigeants du Pacifique par M. Biden alors que son administration fait face à la montée en puissance militaire et économique de la Chine et s’inquiète du programme nucléaire de la Corée du Nord. La visite officielle de M. Marcos à Washington est la première d’un président philippin en plus de 10 ans.

Les deux parties devraient discuter de la situation sécuritaire et présenter de nouvelles initiatives économiques, éducatives, climatiques et autres dans le cadre de la visite de quatre jours du président Marcos à Washington, a déclaré un haut responsable de l’administration à l’Associated Press.

Le président américain a accueilli le président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour une visite d’État la semaine dernière au cours de laquelle les deux dirigeants ont introduit de nouvelles mesures visant à dissuader la Corée du Nord de lancer une attaque contre ses voisins. M. Biden doit se rendre au Japon et en Australie en mai.