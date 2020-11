Biden s’entoure de gens connus à la Maison-Blanche

WASHINGTON — Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé mardi plusieurs nominations à la Maison-Blanche, pigeant dans les rangs des membres de sa campagne et faisant appel à des collaborateurs de longue date pour pourvoir des postes au sein de son équipe.

M. Biden a ainsi confirmé que l’ancienne directrice de sa campagne, Jen O’Malley Dillon, agira comme cheffe de cabinet adjointe. Le représentant de la Louisiane Cedric Richmond et un conseiller de la campagne, Steve Ricchetti, héritent aussi de postes importants. M. Richmond devra abandonner son siège à la Chambre des représentants.

Le président élu a aussi annoncé que Dana Remus, qui était l’avocate de sa campagne, deviendra l’avocate présidentielle; Julie Chavez Rodriguez, une des directrices adjointes de la campagne, dirigera le Bureau des affaires intergouvernementales de la Maison-Blanche; et Annie Tomasini, qui est actuellement la cheffe de cabinet de M. Biden sur la route, sera responsable des activités du Bureau ovale.

La semaine dernière, M. Biden avait nommé Ron Klain, un conseiller sénior de sa campagne, au poste de chef de cabinet.

Les plus récentes nominations témoignent de l’importance qu’accorde M. Biden à la diversité — l’équipe comprend quatre personnes de couleur et cinq femmes.

«Les États-Unis sont confrontés à de grands défis, et ils contribuent des perspectives différentes et un engagement commun à les affronter et à en sortir plus fort et plus uni comme pays», a dit M. Biden par voie de communiqué.

Mme O’Malley Dillon, 44 ans, a été la première femme à diriger une campagne présidentielle démocrate victorieuse. Elle a une longue expérience politique, ayant collaboré aux deux campagnes de Barack Obama.

Mme Rodriguez est la petite-fille de feu César Chávez, le leader syndicaliste qui militait pour les droits des travailleurs agricoles. Elle a été directrice nationale de la campagne présidentielle de Kamala Harris avant de se joindre à l’équipe Biden. Elle est aussi une ancienne membre de l’administration Obama.

M. Richmond, un Afro-Américain de 47 ans, dirigera le Bureau de la mobilisation du public de la Maison-Blanche. Son emphase devrait porter sur la communauté noire et d’autres groupes minoritaires.

On en sait pour le moment moins au sujet des individus à qui M. Biden entend confier des postes au sein de son cabinet, puisque tous les candidats devront être confirmés par le Sénat. M. Biden et Mme Harris y travaillent.

Des nominations au sein du cabinet sont attendues au cours des prochaines semaines.