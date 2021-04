Biden signe le décret pour un salaire minimum de 15 $ aux contractuels fédéraux

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden a signé mardi un décret afin d’augmenter le salaire minimum à 15 dollars l’heure pour les contractuels fédéraux, offrant une hausse de salaire à des centaines de milliers de travailleurs.

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré que les salaires plus élevés entraîneraient une plus grande productivité des travailleurs, compensant ainsi les coûts supplémentaires pour les contribuables.

«Ce décret encouragera l’économie et l’efficacité des contrats fédéraux, apportant une valeur ajoutée aux contribuables en améliorant la productivité des travailleurs et en générant un travail de meilleure qualité en stimulant la santé, le moral et les efforts des travailleurs», a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué.

L’organisation libérale Economic Policy Institute estime que pas moins de 390 000 contractuels fédéraux à bas salaires recevront une augmentation, la moitié environ des bénéficiaires étant des travailleurs noirs ou hispaniques. Il y a environ cinq millions de travailleurs contractuels au sein du gouvernement fédéral, selon une publication l’année dernière pour la Brookings Institution par Paul Light, professeur de politique publique à l’Université de New York.

L’augmentation pourrait être considérable pour les travailleurs qui gagnent le minimum actuel de 10,95 $ l’heure. Ces travailleurs recevraient une augmentation de salaire de 37%, bien que la hausse soit déployée progressivement, selon les termes du décret.

La Maison-Blanche a déclaré que parmi les travailleurs concernés, il y aurait des professionnels de l’entretien ménager et des travailleurs de la maintenance, des infirmières auxiliaires qui s’occupent des anciens combattants, des travailleurs de la cafétéria pour les militaires et des ouvriers qui construisent et réparent les infrastructures fédérales.

Toutes les agences fédérales devraient inclure le salaire plus élevé dans les offres de nouveaux contrats d’ici le 30 janvier de l’année prochaine. D’ici le 30 mars, les agences devront intégrer le salaire plus élevé dans les nouveaux contrats. L’augmentation concernerait également les contrats existants qui sont prolongés.

Le salaire serait indexé à l’inflation, de sorte qu’il augmenterait automatiquement chaque année pour refléter les changements à l’indice des prix à la consommation. Le salaire minimum pourboire de 7,65 $ l’heure pour les contractuels fédéraux serait remplacé par le minimum standard d’ici 2024.

M. Biden a fait pression pour établir un salaire horaire minimum de 15 dollars dans tout le pays pour tous les travailleurs, ce qui en fait une partie de son imposant programme de relance. Mais la gardienne des procédures du Sénat («parliamentarian»), Elizabeth MacDonough, a jugé que la hausse des salaires ne respectait pas les règles budgétaires qui permettaient au plan de 1900 milliards $ d’être adopté à la majorité simple, de sorte que la mesure n’a pas été incluse dans le projet qui a pris force de loi en mars.

Par Josh Boak – Associated Press