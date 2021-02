Biden tente d’encourager une femme ayant perdu son emploi à cause de la COVID-19

WILMINGTON, Del. — Le président Joe Biden a livré des mots d’encouragement à une Californienne licenciée à cause de la pandémie de coronavirus.

La Maison-Blanche a indiqué samedi que cette conversation faisait partie d’un plan visant à aider M. Biden à parler plus souvent aux Américains moyens.

Elle a diffusé une vidéo d’une durée de deux minutes et demie de la conversation téléphonique entre lui et la femme identifiée uniquement sous le prénom Michele. Celle-ci a écrit une lettre à M. Biden après avoir perdu son emploi en juillet. Le président l’a lue et a téléphoné à la femme.

L’interlocutrice a indiqué à M. Biden qu’elle a traversé «une période difficile» pour tenter de trouver un emploi.

Joe Biden, qui était dans le Bureau ovale au cours de l’appel, lui a répondu que son père avait l’habitude de dire qu’un emploi était une question de dignité et de respect autant qu’un gagne-pain. Il a décrit son plan de secours contre la COVID-19 de 1,9 billion $ prévoyant un paiement de 1400 $ aux gens comme Michele, et d’autres aides économiques pour les particuliers et les petites entreprises.

«Comme je le dis depuis longtemps, l’idée qu’on puisse garder les entreprises ouvertes, les faire prospérer sans s’occuper de la pandémie n’a aucun sens à base», a souligné le président.

Joe Biden a beaucoup limité ses déplacements aux États-Unis à cause de la pandémie. Il souhaite communiquer plus directement avec les Américains, a dit la Maison-Blanche.

«C’est une tradition séculaire entendre le président de cette manière», a déclaré vendredi l’attachée de presse Jen Psaki. Elle a fait référence aux «causeries au coin du feu» de Franklin D. Roosevelt et à la création d’une adresse radiophonique hebdomadaire par Ronald Reagan.

L’adresse à la radio s’est accompagnée au fil des années d’une vidéo diffusée sur internet. La pratique a toutefois été interrompue pendant le mandat de Donald Trump.

Mme Psaki a dit que l’adresse hebdomadaire de Biden sera réalisée sous diverses formes.

– Par Darlene Superville, The Associated Press