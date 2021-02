Bilan de 2020 au Québec: perte nette de 208 500 emplois

MONTRÉAL — Le Québec affiche une perte nette de 208 500 emplois en 2020, rapporte lundi l’Institut de la statistique du Québec.

Il s’agit d’une moyenne pour l’année 2020 comparée à une moyenne pour l’année précédente, a précisé en entrevue lundi Luc Cloutier-Villeneuve, analyste en statistiques du travail à l’ISQ.

Les contrecoups de la pandémie de COVID-19 et des restrictions qui s’en sont suivies se sont fait sentir, puisque les secteurs les plus touchés sont l’hébergement et la restauration, qui affichent une perte de 80 900 emplois pour l’année 2020.

Viennent ensuite les secteurs du commerce, avec une perte nette de 56 000 emplois, et des arts, spectacles et loisirs avec une perte nette de 18 600 emplois pour l’année.

Femmes

L’ISQ confirme par ailleurs que les catégories de travailleurs les plus touchés ont été les femmes et les jeunes de 15 à 24 ans.

De prime abord, cela peut paraître étonnant que les femmes aient été aussi touchées, puisqu’elles occupent en plus grande proportion des emplois dans la santé et l’éducation — des secteurs qui ont été préservés par les pertes d’emplois.

Mais elles occupent également beaucoup d’emplois dans des secteurs comme le commerce de détail et dans l’hébergement et la restauration. Et ce sont des secteurs qui ont été durement frappés par les pertes d’emplois, a expliqué M. Cloutier-Villeneuve.

Ailleurs au pays

Le Québec est loin d’être le plus durement touché au pays. Le Canada affiche une perte nette de 986 400 emplois pour l’année. Les provinces les plus durement frappées sont l’Alberta, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador.

«On est en milieu de peloton, dans la moyenne, je dirais», a résumé M. Cloutier-Villeneuve.