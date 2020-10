Bilan de la pandémie: le Québec signale 1038 nouveaux et six décès

MONTRÉAL — Le Québec a signalé lundi 1038 nouveaux cas de la COVID-19. Le bilan s’était également alourdi de six décès.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a précisé que sur ces six morts, deux étaient survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutaient un décès survenu entre le 12 et le 17 octobre et trois autres survenus à une date inconnue.

Depuis le début de la pandémie, un total de 94 429 infections ont été enregistrées, dont 6 044 se sont avérées mortelles.

On dénombrait lundi 532 hospitalisations, en hausse de cinq comparativement à la veille. Le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs avait pour sa part augmenté de quatre, pour un cumul de 92.

Un nouveau bilan sera annoncé mardi.