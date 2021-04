Bilan mondial: plus de 3 millions de morts liés au coronavirus

Le bilan mondial des décès liés au coronavirus a dépassé les 3 millions de personnes samedi alors que la campagne mondiale de vaccination connait certaines ratées et que la crise s’aggrave dans des pays tels que le Brésil, l’Inde et la France.

Le nombre de vies perdues, tel que compilé par l’Université Johns Hopkins, est à peu près égal à la population de Kiev, en Ukraine; de Caracas au Venezuela; ou de la région métropolitaine de Lisbonne au Portugal.

Le nombre de morts est plus grand que la population de Chicago (2,7 millions) et équivalent à Philadelphie et Dallas réunis.

Et on pense que le nombre réel est considérablement plus élevé en raison de la possible dissimulation de certains gouvernements et des nombreux cas négligés dans les premiers stades de l’épidémie qui a commencé à Wuhan, en Chine, à la fin de 2019.

Lorsque le monde a franchi en janvier le sombre seuil de 2 millions de décès, les campagnes de vaccination venaient de démarrer en Europe et aux États-Unis.

Aujourd’hui, ils sont en cours dans plus de 190 pays, bien que les progrès dans la guerre au virus varient considérablement.

Alors que les campagnes de vaccination aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont atteint leur objectif et que les gens et les entreprises commencent à envisager la vie après la pandémie, d’autres endroits, pour la plupart des pays plus pauvres, mais aussi des pays riches, sont à la traîne dans la vaccination et doivent imposer de nouveaux confinements et d’autres restrictions à mesure que les cas de virus montent en flèche.