Bill Blair examine les allégations de comportements abusifs contre Ortis

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, examine les allégations selon lesquelles la GRC aurait ignoré les avertissements concernant un ancien directeur qui a ensuite été arrêté pour des accusations en lien avec la sécurité nationale.

M. Trudeau a commenté lundi une nouvelle poursuite civile qui allègue que Cameron Jay Ortis avait des comportements dégradants et abusifs envers ses employés alors qu’il était directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC.

La déclaration déposée à la Cour supérieure de l’Ontario par trois personnes qui travaillaient sous Cameron Jay Ortis indique qu’il les aurait dénigrées, qu’il aurait minimisé leur valeur et leur travail, et qu’il leur aurait causé une détresse et des souffrances mentales importantes.

L’allégation soutient qu’à la fin de septembre 2016, il était devenu clair que Cameron Jay Ortis avait l’intention de forcer des employés du centre à quitter l’organisation ou de les congédier pour ensuite recruter de nouveaux employés sur lesquels il avait un plus grand contrôle personnel.

L’ex-directeur a été arrêté le 12 septembre de l’année dernière pour avoir prétendument révélé des secrets à un destinataire anonyme et projeté de donner des informations classifiées supplémentaires à une entité étrangère non spécifiée.

Il est accusé de violations de la Loi sur la protection de l’information, d’abus de confiance et de méfait lié à l’informatique.