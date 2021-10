Bill Clinton obtient son congé de l’hôpital de l’Université de Californie

ORANGE, Calif. — L’ancien président des États-Unis Bill Clinton a obtenu son congé de l’hôpital dimanche en Californie, où il était soigné pour une infection. Il doit rentrer chez lui à New York pour poursuivre sa convalescence.

M. Clinton a quitté le Centre médical Irvine de l’Université de Californie vers 8h00, dimanche, avec son épouse Hillary Clinton à son bras. Vêtu d’un jean, d’un veston sport et d’un masque, il s’est dirigé lentement vers la sortie, puis a pris soin de serrer la main des médecins et des infirmières qui l’attendaient à l’extérieur.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé comment il se sentait, l’ex-président a répondu par un simple pouce en l’air avant de prendre place avec son épouse dans un véhicule utilitaire sport noir. Le véhicule escorté par la police s’est ensuite dirigé vers l’aéroport.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le Dr Alpesh N. Amin a révélé que «la fièvre et le taux de plaquettes dans le sang (de M. Clinton) se sont stabilisés et il va rentrer chez lui à New York pour finir son traitement antibiotique».

Bill Clinton, âgé de 75 ans, a été hospitalisé mardi au sud-est de Los Angeles en raison d’une infection qui n’est pas liée à la COVID-19.

Hillary Clinton est demeurée au chevet de son mari à l’hôpital durant son séjour et elle était accompagnée de sa fille Chelsea, samedi.

Un assistant de l’ancien président Clinton a dévoilé sous couvert de l’anonymat que son patron souffrait d’une infection urologique qui se serait répandue dans son système sanguin. Il n’aurait toutefois pas souffert d’un choc septique, ce qui aurait pu mettre sa vie en danger.