Billets d’avion annulés en raison de la COVID-19: une action autorisée contre Sunwing

MONTRÉAL — Une action collective peut aller de l’avant contre Sunwing et Sunwing Vacances qui n’ont pas remboursé en argent des billets d’avion annulés en raison de la COVID-19.

Le juge Bernard Tremblay de la Cour supérieure vient de l’autoriser par une décision rendue mardi.

Les autres entreprises aériennes ne seront pas visées par cette action collective. Westjet et Westjet Vacances, les premières, ont décidé d’instaurer un programme de remboursement volontaire des billets annulés. Quant à Air Canada et Vacances Air Canada, ainsi qu’Air Transat et Transat Tours, elles ont conclu en avril dernier des ententes avec le gouvernement fédéral, prévoyant le remboursement des billets d’avion.

Lorsque l’état de pandémie a été déclaré à la mi-mars 2020, plusieurs pays, dont le Canada, ont fermé leurs frontières.

Cela a entraîné l’annulation de nombreux vols internes et internationaux par les principales compagnies aériennes canadiennes.

Celles-ci ont offert aux voyageurs des crédits utilisables lors de réservations futures.

Les deux hommes à l’origine de cette demande visant à obtenir le droit d’intenter une action collective n’étaient pas satisfaits de cette offre: ils veulent que leurs billets soient remboursés en argent, et non pas en crédits. Selon eux, les entreprises aériennes n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles. En plus du prix des billets, ils réclament des intérêts ainsi que des dommages moraux et punitifs.

Les entreprises aériennes rétorquent qu’elles ont agi selon les termes et conditions des billets d’avion achetés: ceux qui y avaient droit ont été remboursés, et les autres ont reçu des crédits.

Mardi, le juge Tremblay a permis à l’action collective proposée d’aller de l’avant contre Sunwing et Sunwing Vacances uniquement.

Cela ne signifie pas que Sunwing et Sunwing Vacances devront forcément rembourser en totalité les billets et les forfaits, mais les voyageurs auront l’occasion de présenter leurs arguments et de les débattre lors d’un procès en bonne et due forme.

Vu le remboursement volontaire ou en vertu d’une entente proposée par les autres entreprises aériennes, la demande des deux hommes de pouvoir procéder aussi contre elles a été rejetée: ils n’ont pas rempli les conditions nécessaires pour pouvoir exercer une telle action collective contre elles, écrit le magistrat dans son jugement.