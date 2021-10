Bisbille au sein du caucus libéral: Anglade rappelle à l’ordre ses députés

QUÉBEC — Le linge sale se lave en famille, pas sur la place publique.

Voilà en substance le message lancé à ses troupes par la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, jeudi, à la suite de l’escarmouche survenue la veille entre deux de ses députés, Gaétan Barrette et Marie Montpetit.

Mercredi soir, la cheffe de l’opposition officielle avait convoqué d’urgence un caucus spécial pour calmer le jeu et faire un rappel à l’ordre aux élus libéraux, prenant bien soin d’éviter de prendre position pour l’un ou pour l’autre.

Dans l’entourage de la cheffe et au sein du caucus, on indique que l’incident est considéré mineur et qu’il n’aura pas de suites. Les députés en cause ne s’exposent pas à des sanctions.

Mais pour un chef de parti dans l’opposition, qui cherche à présenter un front uni pour espérer prendre le pouvoir, ce genre de tensions au sein du parti ne doit cependant pas se multiplier trop souvent.

En gros, le message de Mme Anglade était le suivant: on peut discuter de tout au caucus, mais cela doit se passer à l’interne, pas sur les réseaux sociaux. Surtout, malgré leurs différends et leurs divergences de vues, les députés sont tenus de faire preuve de solidarité et de respecter les responsabilités de chacun.

«Je voulais mettre les points sur les « i » avec l’ensemble de mon caucus, nous assurer qu’on a des débats à l’interne, c’est très bien, mais nous assurer aussi qu’il y ait de la solidarité de la part de l’ensemble des collègues du caucus. C’est ce que j’ai fait hier. Je pense que ça a été très bien entendu et très bien compris», a commenté Mme Anglade, jeudi matin, en point de presse, alors qu’elle était bombardée de questions par les journalistes sur l’apparente division apparue au sein de ses troupes.

L’enjeu au coeur de la brève prise de bec, survenue sur Twitter mercredi entre les deux députés: la position du PLQ en santé. C’est Marie Montpetit qui est porte-parole de l’opposition officielle en santé, mais il arrive, comme ce fut le cas cette semaine, que l’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se permette de commenter le dossier publiquement et de donner son opinion, ce qui en indispose certains dans l’équipe libérale.

«Chaque porte-parole doit faire des commentaires sur les dossiers qui relèvent d’eux. (…) La porte-parole en matière de santé, c’est Marie Montpetit. Ce que j’ai à dire, c’est que je m’attends à ce qu’on fasse tous les débats au caucus, mais je m’attends à ce qu’on ait une solidarité impeccable», a commenté Mme Anglade.

En politique, il est rare et mal vu qu’un député se permette de critiquer publiquement un de ses collègues. C’est pourtant ce que n’a pas hésité à faire Mme Montpetit, mercredi, en exhortant Gaétan Barrette à «changer de ton» envers les médecins.

Réagissant à un gazouillis de M. Barrette publié la veille, elle jugeait le message de l’ex-ministre de la Santé «aussi peu productif que l’attitude autoritaire et les menaces (du premier ministre) François Legault».

«On gagnerait tous à un changement de ton envers les professionnels de la santé qui portent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie», a écrit la députée.

Mardi, alors que le gouvernement est à couteaux tirés avec les médecins de famille, M. Barrette avait pris position, critiquant le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin, en affirmant qu’il ne fallait pas croire ce qu’il disait: «Entendu (toutes) les entrevues du Dr Godin. Il prononce les mêmes mots qu’en 2015 (quand) il s’était engagé à inscrire 85 % de la (population) et faire passer ses (membres) à l’accès adapté, un mode de pratique par lequel on voit son (médecin) en 3 (jours). Ne le croyez pas! P.S. il y a 2000 (médecins) de + depuis 2009!»

Les deux députés n’ont pas accordé d’entrevue jeudi.