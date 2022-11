BIXI: hausses de l’achalandage, du membership et du nombre d’utilisateurs en 2022

MONTRÉAL — Le système de vélo-partage BIXI annonce qu’au cours de la saison qui a pris fin le 15 novembre dernier, son achalandage a augmenté de 55 % alors que son nombre de membres a bondi de 30 %, lui permettant d’établir deux records à ces chapitres.

De plus le nombre d’utilisateurs différents s’est établi à 437 140 cette année, en hausse de 52 % en un an, alors que le précédent record de 5,8 millions de déplacements enregistré en 2021 a été battu.

D’autre part, BIXI a noté une forte augmentation de la popularité du vélo électrique, après l’ajout de près de 500 vélos à assistance électrique, d’une trentaine de nouvelles stations électriques et de 765 points d’ancrage supplémentaires. Le système de vélo-partage a observé que les BIXI électriques sont utilisés en moyenne 24 % plus souvent que les réguliers.

En 2022, le réseau BIXI comprenait 7270 vélos réguliers et 2395 vélos à assistance électrique.

L’organisme sans but lucratif a aussi noté que le vélo-partage gagnait en popularité dans les villes qu’il dessert à titre d’opérateur de service, notamment Longueuil, Laval, Montréal-Est, Westmount et Mont-Royal. BIXI dit être présentement en discussion avec une dizaine d’autres villes québécoises dans le but d’y étendre son service et de développer l’offre dans les couronnes sud et nord de l’île de Montréal.