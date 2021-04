BIXI Montréal lancera sa nouvelle saison vendredi, six jours plus tôt que prévu

MONTRÉAL — Le service de vélos en libre-service BIXI sera lancé dès 8h00 vendredi à Montréal, six jours plus tôt que prévu.

Dès le 15 avril, BIXI ajoutera graduellement 83 nouvelles stations électriques pour un total de 763 stations cette saison.

Le territoire desservi par BIXI Montréal fera plus que doubler cette année, passant de 142 à 317 kilomètres carrés surtout à Montréal, mais aussi à Laval et Longueuil, Westmount et Montréal-Est. De plus, 725 BIXI électriques sont ajoutés à la flotte, ce qui porte le total à 1905 BIXI électriques et à 7270 BIXI réguliers.

Alexandre Taillefer, président du conseil d’administration de BIXI Montréal, affirme que plus d’abonnements ont été vendus qu’à pareille date en 2019, qui fut une année record.

BIXI Montréal affirme que la nouvelle tarification permet à la majorité des usagers d’accéder au service à un tarif réduit pour leurs déplacements et de payer moins cher qu’auparavant. Les trajets à vélos réguliers, qui composent 80 % de la flotte BIXI, sont plus abordables que jamais, dit-on.

Les usagers peuvent consulter l’application mobile de BIXI pour connaître les disponibilités dans leur secteur.