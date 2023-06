Blaine Higgs devrait nommer de nouveaux ministres mardi pour remplacer les dissidents

FREDERICTON — Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, nommera de nouveaux ministres mardi pour remplacer deux dissidents, mais on ne sait pas s’il procédera alors à un remaniement plus important.

Deux ministres ont démissionné depuis une dizaine de jours pour protester contre le style de leadership du chef conservateur et contre les changements apportés à la politique du gouvernement sur l’orientation sexuelle dans les écoles.

Dorothy Shephard, qui était ministre du Développement social, a démissionné sur le parquet de l’Assemblée législative le 15 juin. Elle a alors voté avec l’opposition pour demander au Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse de consulter les différents intervenants et personnes concernées sur les modifications apportées à cette «politique 713».

Mme Shephard a précisé qu’elle avait démissionné non seulement à cause des changements apportés à cette politique, mais aussi à cause de l’habitude de M. Higgs de rejeter les contributions de ses ministres et de ses collègues députés progressistes-conservateurs.

Puis, vendredi dernier, c’était au tour du ministre de l’Éducation, Trevor Holder, de démissionner du cabinet. Il a soutenu qu’avec M. Higgs, le travail du caucus était moins axé sur le consensus que sur le fait que le premier ministre ait toujours raison.

On ne sait toujours pas si le premier ministre ira au-delà du remplacement de Mme Shephard et de M. Holder lorsque leurs remplaçants seront annoncés mardi.