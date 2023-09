Blaine Higgs n’exclut pas de déloger du port de Saint-Jean l’«American Iron & Metal»

SAINT-JEAN, N.-B. — Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a déclaré mardi que l’enquête menée par son gouvernement sur l’incendie majeur survenu la semaine dernière dans une usine de recyclage de métaux au port de Saint-Jean examinera si l’entreprise devrait poursuivre ses activités à cet endroit.

Blaine Higgs a fait ces commentaires mardi matin alors que la veille, le conseil municipal de Saint-Jean adoptait une résolution appelant le gouvernement provincial à fermer définitivement le centre de recyclage de métaux de l’entreprise «American Iron & Metal» dans le port.

L’incendie majeur, qui avait débuté jeudi et a été éteint en fin de semaine, a incité les autorités à recommander aux résidants de la ville de rester chez eux et de fermer leurs fenêtres, à cause de la mauvaise qualité de l’air.

M. Higgs a affirmé mardi que l’enquête, menée conjointement par son gouvernement et l’administration portuaire, sera exhaustive et apportera des réponses sur ce qui s’est passé.

American Iron & Metal, de son côté, salue la création d’un groupe de travail gouvernemental chargé d’enquêter sur l’incendie, et l’entreprise promet son soutien et sa collaboration.

Le PDG du port de Saint-Jean, Craig Bell Estabrooks, a précisé qu’outre les travaux de stabilisation du site, toutes les activités de l’usine de recyclage des métaux sont suspendues pendant l’enquête.