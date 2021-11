Blair estime qu’il faudra être mieux préparé aux catastrophes dans l’avenir

OTTAWA — Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré que le risque de futures tempêtes doit être pris en compte alors que la Colombie-Britannique se prépare à la reconstruction à la suite de pluies torrentielles massives et de coulées de boue meurtrières.

M. Blair a dit mardi qu’il est encore trop tôt pour estimer combien il en coûtera pour réparer tous les dommages causés par la «rivière atmosphérique» qui a frappé la Colombie-Britannique plus tôt ce mois-ci.

La tempête a laissé tomber près de 300 mm de pluie sur certaines collectivités du sud de la Colombie-Britannique en moins de deux jours, endommageant les principales autoroutes et voies ferrées et déclenchant des coulées de boue qui ont fait au moins quatre morts.

M. Blair estime que tandis que les travaux de reconstruction commencent, le Canada doit prendre conscience de la vitesse avec laquelle les infrastructures essentielles ont été endommagées par la tempête et reconstruire mieux qu’avant.

Le discours du Trône, lu mardi par la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, parle de la nécessité de mieux préparer le Canada à résister aux inondations, aux incendies et à d’autres phénomènes météorologiques extrêmes qui deviennent de plus en plus courants à mesure que le réchauffement de la planète modifie les modèles climatiques.

Le Parti conservateur et le NPD prévoient tous deux de demander un débat d’urgence sur les inondations en Colombie-Britannique et la résilience face aux changements climatiques cette semaine, et les libéraux ont indiqué qu’ils acquiesceraient à cette requête.