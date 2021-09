Blanchet: c’est l’Assemblée nationale qui parle au nom du Québec

Yves-François Blanchet estime que Justin Trudeau a beau se dire québécois, c’est l’Assemblée nationale qui est la seule institution qui parle au nom des Québécois.

À l’issue d’un débat où les deux chefs se sont verbalement empoignés sur la représentativité de l’un et de l’autre face aux Québécois, le chef bloquiste a cherché à positionner le premier ministre sortant comme un défenseur du Canada plutôt que du Québec.

«Il y a une institution qui parle au nom des Québécois. Ça s’appelle l’Assemblée nationale du Québec. Il y a là 125 élus qui, dans un grand nombre de cas, ont adopté à l’unanimité des propositions et des motions allant totalement à l’encontre des positions de M. Trudeau. On peut bien déchirer trois chemises dans un débat, crier ‘je suis québécois, je suis québécois, je suis québécois’, c’est comme quelqu’un qui se fait ramasser et qui crie ‘je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent’. Ça ne prouve pas grand-chose.»

M. Blanchet a ajouté que si M. Trudeau veut être à l’écoute du Québec, il doit commencer par cesser de contester ou de financer la contestation de lois québécoises telles que la loi 21 ou l’éventuelle loi 96 sur la modernisation de la Charte de la langue française.

Parlant de langue, M. Blanchet a réitéré ses propos, lors du débat, à l’effet que les langues autochtones devraient être reconnues comme langues officielles. Il a cependant ajouté des nuances sur ce que cela pourrait impliquer: «Je ne crois pas que le Parlement fédéral puisse ou doive demain matin avoir en traduction simultanée chacune des langues du territoire. Mais entre ça, qui est un extrême, et continuer à regarder les langues autochtones s’étioler, s’effriter comme une peau de chagrin parce qu’elles ne sont ni reconnues, ni suffisamment soutenues pour qu’elles soient parlées — une langue n’existe que quand elle est parlée, que quand elle vit — je pense qu’il y a des gestes à poser.»

Il n’a pas manqué, encore une fois de dénoncer les libéraux pour avoir présenté leur plateforme électorale deux semaines après le début d’une campagne qu’ils ont eux-mêmes déclenchée. Il a également attaqué les conservateurs pour leur volonté de retirer les 6 milliards $ que le gouvernement Trudeau s’est engagé à verser pour les services de garde au Québec, pour leur absence de soutien aux aînés et aux retraités et pour offrir des transferts en santé qui ne sont qu’une fraction de ce que le Québec réclame.

Enfin, interrogé quant à savoir s’il préférait un gouvernement libéral ou conservateur, M. Blanchet a répondu qu’avec ce que ces partis proposent, les Québécois seraient mieux servis par un gouvernement minoritaire où le Bloc protège leurs intérêts.