Blanchet exige une augmentation de la pension de vieillesse dès 65 ans

OTTAWA — Le Bloc québécois a dressé ses demandes pour le budget fédéral qui sera déposé le 30 mars et indiqué laquelle de ces demandes est incontournable, si le gouvernement libéral minoritaire veut son appui.

Yves-François Blanchet «propose» qu’Ottawa augmente de 110 $ par mois la pension de la sécurité de la vieillesse et que cette augmentation s’applique dès l’âge de 65 ans. Le chef bloquiste calcule que pareille mesure, déployée progressivement en quatre ans, coûterait à terme 4,1 milliards $ par année.

Il est prêt à céder sur le montant de l’augmentation, mais pas sur l’âge. Les libéraux ont déjà proposé d’améliorer les versements aux personnes âgées, mais seulement à partir de 75 ans.

«Je veux bien, dans le contexte, laisser le gouvernement avancer avec le chiffre; mais là où il ne peut pas y avoir de compromis, c’est cette discrimination (sur l’âge)», a-t-il tonné. Si les libéraux s’en tenaient à limiter l’augmentation aux personnes âgées de 75 ans et plus, les bloquistes voteraient alors contre le budget fédéral.

Pour le reste, le Bloc sera plus souple.

«Un budget ne sera jamais la transcription de ce que nous autres on a demandé, bien sûr. Alors, on va analyser, à sa face même, ce que ça contient, jusqu’à quel point il y a des progrès pour les intérêts du Québec là-dedans», a-t-il signifié. Il a souligné certains «progrès» déjà remarqués pour la compensation aux producteurs soumis à la gestion de l’offre et pour les transferts en santé dont l’augmentation a été annoncée en réaction à la pandémie de coronavirus.

Les autres «propositions» bloquistes: versement des fonds fédéraux pour le logement social attendu par Québec et les villes, augmentation à 50 semaines des prestations d’assurance-emploi en cas de maladie grave, de l’eau potable «au robinet» pour les communautés autochtones et une aide spécifique pour les médias régionaux.

Pour survivre à l’éventuel vote sur le budget fédéral, il faut au gouvernement Trudeau l’appui d’au moins un des partis d’opposition.