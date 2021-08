Blanchet fait une pause et va se «regénérer» dans Charlevoix

BAIE-SAINT-PAUL, Qc — «À l’Isle-aux-Coudres, tout s’arrête et le génie ralentit», reflète la candidate bloquiste Caroline Desbiens.

«C’est exactement pour ça que je viens ici», lui répond son chef, Yves-François Blanchet.

Les deux se tiennent devant l’Hôtel du Capitaine, une propriété de Mme Desbiens sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ils sont sur la berge et admirent le paysage montagneux.

Le chef du Bloc l’admet: il est venu à l’Isle-aux-Coudres, un arrêt qui n’était pourtant pas prévu à son horaire, pour se «regénérer». Il a fait du jogging samedi matin et bénéficié de «temps privé».

Fait inusité, son autobus de campagne, duquel il s’était séparé, pour ne pas dire évadé, la veille, l’a rejoint plus tard samedi, s’entassant dans le petit traversier et suscitant la curiosité des touristes.

Selon Mme Desbiens, ce serait la toute première fois qu’un autobus, en campagne électorale, fait le tour de l’île. Une visite qui, espère-t-elle, touchera le «coeur des gens» et sera positive pour la suite des choses.

C’est que la semaine a été difficile pour le Bloc québécois. Maintes fois interrogé sur le mégaprojet de troisième lien à Québec, M. Blanchet a laissé échapper mardi que ce projet avait pour lui un réel potentiel «écologique».

Il a maintenu sa position, assurant qu’elle était la sienne, et non celle de son parti, malgré les hauts cris de plusieurs groupes écologistes au Québec, et les critiques parfois cinglantes de chroniqueurs.

De passage à Baie-Saint-Paul en après-midi pour une annonce sur les arts, il s’est déclaré satisfait de sa campagne jusqu’à présent.

«Elle va bien, c’est agréable, a-t-il affirmé. Je suis allé courir ce matin, j’étais fort heureux de ça. Tout va bien.»

Le chef du Bloc sera à Québec samedi, en fin de journée, pour une quatrième fois depuis le début de la campagne.

Il souhaite y faire des gains aux dépens des libéraux et des conservateurs. Or, en point de presse à Baie-Saint-Paul, il a été incapable d’identifier un seul enjeu primordial pour la région.

«Qu’il y ait un maximum de députés du Bloc québécois», a-t-il offert en guise de réponse.