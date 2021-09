Blanchet finit sa campagne dans des circonscriptions libérales qu’il convoite

COWANSVILLE, Qc — Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a terminé sa campagne électorale dimanche comme il l’avait commencée : en allant courtiser les électeurs des circonscriptions adverses.

Il est retourné notamment en Maurice et en Estrie dans un dernier blitz pour rafler plus de sièges que les 32 qu’il a remportées aux élections de 2019.

Les sondages suggèrent que le Bloc pourrait faire plutôt bonne figure et M. Blanchet semblait en verve et plus à l’aise en cette dernière journée, en tenant notamment un petit rassemblement en plein air à Cowansville, sous les acclamations , ainsi qu’à Sherbrooke, et en participant à un festival de bière au mont Orford.

«On s’adapte à une campagne électorale (…), mais c’est certain que quand les gens expriment de l’enthousiasme, comme depuis quelques jours, eh bien, on a tendance à être plus léger, à aller plus vers les gens, à profiter des derniers jours de campagne», a-t-il expliqué en mêlée de presse à Cowansville.

Rappelons que le chef du Bloc dit rêver de passer à une députation de 40 sièges, sur les 78 sièges du Québec aux Communes. Il vise un autre gouvernement minoritaire avec une balance du pouvoir au Bloc.

Il estime toutefois que la soirée électorale risque de se terminer très tard en raison des luttes serrées, à trois, à quatre ou peut-être plus dans certaines circonscriptions.

Dimanche, M. Blanchet a ciblé des circonscriptions libérales, Saint-Maurice-Champlain, Sherbrooke, Compton-Stanstead et Brome-Missisquoi.

À Sherbrooke, M. Blanchet est venu donner un autre coup de pouce à sa candidate Ensaf Haider, connue parce qu’elle est la femme du blogueur saoudien emprisonné Raif Badawi. Cette circonscription avait été remportée de peu par la libérale Élisabeth Brière en 2019.

M. Badawi a été condamné en 2012 à 10 ans de prison par Riyad pour avoir critiqué le régime: le Bloc a réitéré sa demande aux chefs de parti qui aspirent à former le prochain gouvernement fédéral de s’engager à assurer le rapatriement de Raif Badawi au Québec, dans les semaines qui suivront les élections.

Depuis le début de la campagne, le chef bloquiste recueille souvent dans ses déplacements des encouragements d’électeurs ou de militants plus âgés.

Mais dimanche, il a fait une halte à un festival de bière au mont Orford et cette fois, plusieurs jeunes adultes sont venus lui manifester leur appui.

«C’est pour démentir la légende voulant que nos partisans aient tous les cheveux blancs et soient en chaise roulante», a lancé en boutade M. Blanchet.

Shawinigan

En matinée, M. Blanchet est retourné à Shawinigan, où il habite. Il a investi beaucoup d’efforts, et plusieurs visites, pour ravir Saint-Maurice-Champlain à son député et poids lourd du cabinet Trudeau, le ministre François-Philippe Champagne.

M. Blanchet a dit être venu pour «régler des traîneries» qui le «dérangeaient beaucoup».

Entre autres, les 2000 employés du Centre de données fiscales du gouvernement fédéral garderont-ils leur emploi, si le Québec obtient la déclaration de revenus unique comme le demande le Bloc?

Tôt dimanche matin, M. Blanchet a rencontré le maire de Shawinigan, Michel Angers, pour prendre l’«engagement très personnel» que ces emplois seraient préservés.

Juste avant les élections, en août, le ministre François-Philippe Champagne, a dévoilé le chantier de rénovation du centre, estimé à 136 millions $, mais le maire Michel Angers a dit qu’il allait y croire quand il verrait la machinerie lourde à l’oeuvre.

M. Blanchet a rappelé que le Bloc avait déposé un projet sur la déclaration de revenus unique contenant des dispositions pour garantir les emplois, mais que ce projet de loi avait été saboté en comité. Il veut revenir à la charge en protégeant encore mieux les employés fédéraux qui pourraient être touchés.

La majorité du ministre avait fondu aux élections de 2019 au profit du Bloc.