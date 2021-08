Blanchet se prononce en faveur d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis

QUÉBEC — Yves-François Blanchet s’est prononcé mardi en faveur d’un troisième lien routier à Québec, après avoir promis en début de campagne électorale de rester «neutre».

De passage à Pont-Rouge, le chef du Bloc québécois s’est même dit convaincu que le projet évalué à 10 milliards $ pouvait être «écologique».

Cette position est contraire à celle adoptée par le parti frère du Bloc à Québec, le Parti québécois (PQ), qui rejette catégoriquement le projet de troisième lien, le qualifiant d’«insensé».

Au jour 10 de la campagne, le Bloc a donc préféré se coller sur la position du premier ministre du Québec, et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, plutôt que sur celle du PQ.

«Je suis convaincu que ça peut l’être (écologique), et que Québec est parfaitement conscient que ce projet-là a un potentiel positif en termes d’environnement», a soutenu M. Blanchet en point de presse.

Il s’est ensuite mis dans la peau d’un résidant de Lévis ou de Montmagny, qui doit se rendre au centre-ville de Québec.

«Il y a un projet qui dit: je vais te couper une heure de route, (…) et on dit sur des bases qui relèvent souvent de l’idéologie: non tu n’y auras pas droit. Ça me rend assez sensible aux arguments de la Rive-Sud», a-t-il déclaré.

Le projet, «je ne l’haïs pas», a-t-il ajouté.