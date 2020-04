Blanchet s’inquiète de la période de quarantaine des travailleurs étrangers

OTTAWA — Le chef du Bloc Québécois Yves-Francois Blanchet s’interroge sur l’arrivée au Canada des travailleurs étrangers qui doivent prêter main forte aux fermes de la province, déclarant que les règles de quarantaine ne sont pas adéquates pour eux.

Le gouvernement fédéral a exempté les travailleurs étrangers des restrictions de voyage pour lutter contre la COVID-19 en raison du rôle essentiel qu’ils jouent dans l’économie canadienne.

Les autorités fédérales ont mentionné que ces travailleurs devront se soumettre aux tests de dépistage de la maladie avant de voyager, et s’isoler pendant 14 jours après leur arrivée au Canada.

M. Blanchet estime que plus de 100 travailleurs étrangers sont arrivés cette semaine au Québec en provenance du Mexique. Il s’est dit préoccupé du fait qu’ils ne sont pas testés pour le coronavirus à leur arrivée au Canada. De plus, leur période de confinement se déroulera sur les fermes où ils doivent travailler, et non dans des édifices fédéraux.

Il a ajouté que le gouvernement fédéral a pelleté la responsabilité de superviser cette période de quarantaine dans la cour des propriétaires de ces fermes.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a rappelé que ces travailleurs étrangers sont essentiels à la production de nourriture et à la sécurité alimentaire du pays, et souligné que tous ces travailleurs doivent obligatoirement se placer en quarantaine pour 14 jours après leur arrivée au Canada.

Mme Freeland a mentionné que la Gendarmerie royale du Canada et les corps policiers provinciaux et municipaux devront s’assurer que la quarantaine est respectée de tous, et rappelé que les travailleurs étrangers n’y font pas exception.

«Il est essentiel que les fermiers commencent leur travail dès maintenant, a martelé Mme Freeland. Les travailleurs étrangers, comme tout le monde, qu’ils soient canadiens ou non, doivent se soumettre à une période de quarantaine obligatoire de 14 jours après leur arrivée au Canada. La GRC a annoncé hier… qu’elle travaillera en partenariat avec les services de police régionaux et les autorités sanitaires pour s’assurer que les mesures de quarantaine, qui sont obligatoires, soient respectées.»