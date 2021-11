Blessée au dos, la reine n’assistera pas à la cérémonie du dimanche du Souvenir

LONDRES — La reine Elizabeth II s’est fait une entorse au dos et n’assistera pas à la cérémonie du dimanche du Souvenir organisée à Londres à la mémoire des soldats britanniques morts à la guerre, a annoncé dimanche le palais de Buckingham.

Ce service, l’un des plus importants du calendrier de la monarque de 95 ans, devait être sa première apparition publique après avoir annulé des événements ces dernières semaines sur avis médical.

«La Reine, qui s’est fait une entorse au dos, a décidé ce matin, à son grand regret, qu’elle ne pourrait pas assister à la cérémonie du dimanche du Souvenir», a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. «Sa Majesté est déçue de devoir manquer le service».

«Comme les années précédentes, une couronne sera déposée au nom de Sa Majesté par le prince de Galles», ajoute le communiqué. Les autres membres de la famille royale seront présents comme prévu.

Le mois dernier, la reine a passé une nuit dans un hôpital de Londres après avoir été admise pour des examens médicaux. C’était son premier séjour de ce type en huit ans. Le 29 octobre, le palais a indiqué que les médecins lui avaient conseillé de se reposer pendant deux semaines et de n’effectuer que des tâches légères.

La reine Elizabeth a annulé son intention d’assister au sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, mais a transmis un message vidéo.

Les autorités avaient toutefois affirmé que «la reine a toujours la ferme intention» d’assister à la cérémonie nationale du dimanche du Souvenir. Jeudi, le palais de Buckingham a confirmé qu’elle avait l’intention d’assister à la cérémonie au mémorial du cénotaphe, dans le centre de Londres, depuis un balcon, comme elle le fait depuis plusieurs années.

La reine a servi pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que conductrice et mécanicienne de l’armée, et attache une grande importance au dimanche du Souvenir, une cérémonie solennelle destinée à rappeler les sacrifices des militaires tombés au combat. Le service national, qui suit le jour de l’Armistice le 11 novembre, est traditionnellement marqué par le port de coquelicots et un silence de deux minutes observé à 11 heures.

La reine a continué de travailler à domicile, en effectuant des tâches de bureau, pendant sa période de repos. Elle a passé la plupart de son temps au château de Windsor, à l’ouest de Londres, et s’est rendue le week-end à Sandringham, le domaine de la famille royale dans l’est de l’Angleterre.

Monarque britannique ayant vécu et ayant régné le plus longtemps, Elizabeth devrait célébrer son jubilé de platine – 70 ans sur le trône – l’année prochaine.