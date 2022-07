Blessures graves et panne de courant après une collision à Saint-Basile

MONTRÉAL — Une conductrice de 27 ans est dans un état critique à l’hôpital, après être entrée en collision avec un poteau électrique, samedi soir, à Saint-Basile, dans la région de la Capitale-Nationale.

Le poteau a été sectionné par l’impact, «provoquant par le fait même un incendie dans le véhicule et une panne électrique dans le secteur», a expliqué l’agent d’information Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les policiers et les services d’urgence de la MRC de Portneuf avaient été appelés sur le rang Saint-Georges vers 21h30.

Après avoir été «extirpée de son véhicule», la conductrice a été amenée en centre hospitalier pour des blessures graves qui font «craindre pour sa vie», a-t-il ajouté.

Des résidants ont aussi été évacués de manière préventive en raison de l’incendie.

L’agent Scholtus a indiqué qu’une enquête est en cours pour «établir les causes et circonstances de cette collision». La vitesse pourrait être en cause selon lui.