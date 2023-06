Blinken arrive à Pékin dans le cadre d’une mission visant à apaiser les tensions

PÉKIN, Chine — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé à Pékin tôt dimanche dans le cadre d’une mission diplomatique portant sur des enjeux importants dans le but de calmer l’explosion des tensions américano-chinoises.

M. Blinken doit entamer deux jours de pourparlers avec de hauts responsables chinois dans l’après-midi. Il est le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden et le premier secrétaire d’État à faire le voyage en cinq ans.

Le voyage a lieu après que M. Blinken a reporté ses plans de visite en février après l’abattage d’un ballon de surveillance chinois au-dessus des États-Unis.

Pourtant, les perspectives d’une percée significative sur les problèmes les plus épineux auxquels sont confrontées les deux plus grandes économies de la planète sont minces, car les liens sont déjà devenus de plus en plus tendus ces dernières années. L’animosité et les récriminations se sont régulièrement intensifiées à cause d’une série de désaccords qui ont des implications pour la sécurité et la stabilité mondiales.

M. Blinken prévoit de rencontrer dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, le haut diplomate Wang Yi et peut-être le président Xi Jinping lundi, selon des responsables américains.

La liste des désaccords et des points de conflit potentiel est longue, allant du commerce avec Taïwan, des conditions des droits de la personne à Hong Kong, l’affirmation militaire chinoise dans la mer de Chine méridionale ainsi que la guerre de la Russie en Ukraine.

Avant le départ de M. Blinken de Washington, vendredi, des responsables américains ont assuré qu’il aborderait chacun d’eux, bien qu’aucune des parties n’ait montré la moindre intention de revenir sur ses positions.

Peu de temps avant de partir, M. Blinken a souligné l’importance pour les États-Unis et la Chine d’établir et de maintenir de meilleures lignes de communication. Les États-Unis veulent s’assurer «que la concurrence que nous avons avec la Chine ne dégénère pas en conflit» en raison de malentendus évitables, a-t-il déclaré aux journalistes.

Depuis l’annulation du voyage de M. Blinken en février, il y a eu des engagements de haut niveau. Le chef de la CIA, William Burns, s’est rendu en Chine en mai, tandis que le ministre chinois du Commerce s’est rendu aux États-Unis. Et le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a rencontré M. Yi à Vienne en mai.

Mais ces rencontres ont été ponctuées par des éclats de rhétorique de colère des deux côtés, notamment sur le détroit de Taïwan, leurs intentions plus larges dans l’Indo-Pacifique, le refus de la Chine de condamner la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine et les allégations américaines selon lesquelles Pékin tente de renforcer ses capacités de surveillance mondiales, y compris à Cuba.

S’exprimant avant le départ de M. Blinken, deux responsables américains ont minimisé les espoirs de progrès majeurs et ont souligné que le voyage visait à rétablir un sentiment de calme et de normalité dans les contacts de haut niveau.

«Nous arrivons à Pékin avec une approche réaliste et confiante et un désir sincère de gérer notre concurrence de la manière la plus responsable possible», a déclaré Daniel Kritenbrink, le plus haut diplomate américain pour l’Asie de l’Est et le Pacifique.

Kurt Campbell, le plus grand expert de l’Asie au Conseil de sécurité nationale, a déclaré «qu’une concurrence intense nécessite une diplomatie intense si nous voulons gérer les tensions. C’est le seul moyen de dissiper les perceptions erronées, d’envoyer des signaux, de communiquer et de travailler ensemble là où et quand nos intérêts s’alignent».

-Avec la collaboration de Seung Min Kim de l’Associated Press.