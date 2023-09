Blinken exhorte l’Inde à coopérer avec le Canada sur la mort de Hardeep Singh Nijjar

WASHINGTON — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken exhorte une fois de plus l’Inde à coopérer avec le Canada pour traduire en justice les assassins de Hardeep Singh Nijjar.

M. Blinken a confirmé avoir transmis ce message jeudi lors de sa rencontre avec Subrahmanyam Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré publiquement qu’il y avait des renseignements «crédibles» d’une implication du gouvernement indien dans la mort par balle de M. Nijjar, un éminent séparatiste sikh et citoyen canadien.

M. Blinken affirme que les États-Unis sont en contact étroit avec les deux pays au sujet de ces allégations depuis que M. Trudeau les a rendues publiques plus tôt ce mois-ci à la Chambre des communes.

Un compte-rendu du département d’État sur la rencontre entre MM. Blinken et Jaishankar ne fait aucune mention de la controverse, mais les experts en diplomatie mondiale estiment que cela n’est pas surprenant.

Ces allégations ont placé les États-Unis dans une situation délicate, l’administration Biden courtisant l’Inde alors qu’elle développe un rempart géopolitique contre l’influence croissante de la Chine.

«Nous sommes très préoccupés par les allégations formulées par le Canada et par le premier ministre Trudeau, a déclaré M. Blinken lors d’une conférence de presse vendredi. Les responsables doivent rendre des comptes, et nous espérons que nos amis du Canada et de l’Inde travailleront ensemble pour résoudre cette question.»