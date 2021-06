BLM Toronto célèbre le jour de l’émancipation devant le bureau de Justin Trudeau

Plusieurs proches de victimes de violence policière se sont rassemblés à Ottawa pour célébrer le Juneteenth (le Jour de l’émancipation) en réclamant l’imputabilité et des changements aux systèmes judiciaires.

Black Lives Matter Toronto avait organisé cette manifestation devant le bureau du premier ministre fédéral. Une dizaine de familles venant principalement de Toronto ont partagé leur expérience et réclamé une réduction du financement de la police.

L’avocat Jason Bogle, qui représente la famille de Regis Korchinski-Paquet, cette jeune Torontoise morte après est tombée de son balcon pendant que des policiers étaient dans son logement, a dit que ses clients réclament toujours des comptes après que le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police eut rejeté leur demande d’autorisation de formuler de plainte.

«Nous nous levons une fois de plus pour proclamer que le racisme systémique existe dans la police, que le racisme systémique doit être combattu au sein même de la police. Si les pouvoirs ne la tiennent pas responsable de ses actes, ces tragédies se répéteront encore et encore», a-t-il déclaré.

Commémorer la libération

Le rassemblement coïncide avec le Juneteenth, qui commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis. Le 19 juin est devenu un jour férié au sud de la frontière.

Le co-fondateur de Black Lives Matter, Syrus Marcus Ware, explique que Juneteenth est une journée pour célébrer la justice et la libération. C’est l’occasion, soutient-il, de souligner le militantisme et la lutte pour la liberté.

Le groupe voulait se rassembler afin de ressortir que les personnes racialisées doivent encore subir le racisme sur lequel est fondé, selon lui, les forces policières.

BLM Toronto a affirmé qu’il s’agissait du premier rassemblement unissant des familles noires et autochtones touchées par la violence policière. Le groupe espère les rassembler de nouveau à l’occasion du prochain Juneteenth.

«Juneteenth est un jour pour se rassembler et poursuivre notre militantisme. Il faut continuer de dire que tant que nous ne serons pas libres, la tâche n’est pas accomplie», a dit M. Ware au cours d’une entrevue au téléphone qui s’est déroulée après le rassemblement.

«Le fait d’être Noir ne connaît pas de frontière. Les Autochtones n’ont pas de frontière. Le concept des États-Unis et du Canada est une création colonialiste. Nous savons que la célébration de l’émancipation est ressentie dans toute l’Amérique du Nord. Juneteenth, c’est vraiment l’occasion de célébrer et de militer, de se demander de quoi on peut dire des luttes ici au Canada.»

Si Juneteenth rappelle plus particulièrement la libération des esclaves noirs par des soldats de l’Union, le 19 juin 1865, à Galveston, au Texas, ce jour permet aussi de se souvenir que «l’esclavage a aussi existé au Canada», dit M. Ware.