Bloc québécois: Yves-François Blanchet dévoile son équipe de porte-parole

OTTAWA — Deux nouveaux venus au sein du Bloc québécois se voient confier des dossiers économiques d’importance par leur chef Yves-François Blanchet, qui dévoilait la composition de son équipe de porte-parole mardi matin.

Nathalie Sinclair-Desgagné, nouvelle députée de Terrebonne et économiste de formation, sera responsable des dossiers liés aux comptes publics et aux programmes de pandémie, en plus d’agir comme critique pour l’Agence de développement économique pour les régions du Québec (DEC).

Jean-Denis Garon, élu dans la circonscription de Mirabel, sera porte-parole des dossiers liés au revenu national et à la péréquation verte. Avant d’entrer en politique, il était professeur d’économie à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

Gabriel Ste-Marie, réélu député de Joliette pour un troisième mandat, conserve quant à lui le dossier des finances et du conseil du Trésor.

M. Blanchet a assigné des dossiers à chacun de ses 32 députés. Ainsi, les deux autres nouveaux venus au sein du Bloc, le député de Trois-Rivières René Villemure et le député de Châteauguay-Lacolle Patrick O’Hara, deviennent porte-parole en matière d’éthique et d’accès à l’information, et des sports, respectivement.

Le dossier de la langue française a été délégué à Denis Trudel, député réélu de Longueuil-Saint-Hubert, alors que Mario Beaulieu, député de La-Pointe-de-l’Île, aura la responsabilité des dossiers des francophones hors Québec et du Programme de contestation judiciaire que le Bloc souhaite retirer à l’Université d’Ottawa.