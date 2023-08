Blocage de Meta: le Canada a des allures de «Corée du Nord», dit Pierre Poilievre

OTTAWA — Le blocage de l’accès des Canadiens à du contenu journalistique par Meta sur ses plateformes Facebook et Instagram fait en sorte qu’on se croirait «en Corée du Nord», affirme le chef conservateur Pierre Poilievre, qui rejette le blâme sur le premier ministre Justin Trudeau.

«Je trouve ça incroyable que, dans une démocratie, le premier ministre a adopté une loi pour faire disparaître les nouvelles de l’internet», a-t-il lancé mardi en point de presse à Ottawa.

Un peu plus tôt, Meta annonçait qu’elle s’apprêtait à officiellement empêcher les Canadiens de voir sur ses plateformes des liens vers des articles de presse et d’autres contenus publiés par des éditeurs et des diffuseurs de nouvelles.

Le géant du numérique dit mener ce blocage en réaction à l’adoption du projet de loi C-18, qui vise à le forcer ainsi que Google à indemniser les médias d’information pour le partage de leurs articles et reportages.

Selon M. Poilievre, les libéraux de Justin Trudeau ont fait adopter «des lois pour censurer l’internet» puisqu’ils «ne veu(lent) pas que les Canadiens sachent la vérité».

«Moi, je suis pour la liberté d’expression et, que ce soit un gouvernement ou une entreprise technologique, c’est inacceptable d’effacer les nouvelles», a-t-il poursuivi.

Les conservateurs s’opposent à C-18, mais aussi à C-11, qui a modernisé la Loi sur la radiodiffusion. Pour faire adopter ces deux projets de loi, les libéraux ont pu compter sur l’appui du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique.