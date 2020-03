Blocus et COVID-19: manufacturiers et exportateurs demandent l’aide de Québec

MONTRÉAL — À quatre jours du dépôt du budget, l’industrie manufacturière québécoise demande l’aide du gouvernement Legault pour contrebalancer les impacts causés par les blocus ferroviaires et ceux à venir en raison du nouveau coronavirus.

Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) a rendu public vendredi un sondage auprès de ses membres dans lequel on apprend qu’une majorité des répondants affirment avoir quotidiennement perdu entre 20 000 $ et 50 000 $ par jour de blocage. Environ le quart des répondants disent avoir absorbé eux-mêmes les pénalités imposées pour les retards de livraison et 28 % affirment avoir été forcés diminuer leur production, notamment en raison de retards dans la livraison de matières premières.

Sans surprise, près de neuf répondants sur dix souhaitent bénéficier d’un coup de pouce financier pour atténuer les impacts de la crise.

Ces données touchent principalement les blocus ferroviaires, maintenant terminés, mais le COVID-19 a commencé de son côté à freiner les importations de produits et composantes requis pour la fabrication, notamment ceux en provenance d’Asie.

MEQ presse donc Québec de venir soutenir ses membres, non seulement avec une aide subventionnaire directe, mais aussi une réduction de la taxe sur la masse salariale, bien que cette demande n’émane que du tiers de ses membres. La demande de réduire la taxe sur la masse salariale est cependant une revendication constante des milieux d’affaires depuis des dizaines d’années.