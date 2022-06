B’nai Brith croit que la «réforme de la loi 101» pourrait faire fuir des Juifs

MONTRÉAL — L’organisation juive B’nai Brith dénonce la nouvelle loi linguistique adoptée par l’Assemblée nationale, affirmant qu’elle rendra plus difficile le recrutement de rabbins et pourrait pousser les Juifs à quitter le Québec.

Le PDG de B’nai Brith, Michael Mostyn, se dit préoccupé par le fait que de nombreux immigrants juifs, y compris des personnes âgées provenant d’Ukraine et de l’ex-Union soviétique, ne pourront plus avoir accès à certains services publics en anglais.

Marvin Rotrand, de la ligue des droits de la personne au sein de B’nai Brith, affirme que la nouvelle loi rendra également plus difficile le recrutement de rabbins à l’extérieur du Québec, car cette réforme resserre une exemption qui permet à ces leaders religieux d’envoyer leurs enfants dans des écoles juives anglophones.

L’ancien conseiller municipal montréalais estime que la combinaison de cette «réforme de la loi 101» et de la Loi sur la laïcité de l’État, qui interdit à certains fonctionnaires de porter des signes religieux au travail, pourrait pousser de nombreux jeunes membres de la communauté juive à quitter le Québec.

La «Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français» a été adoptée le 25 mai à l’Assemblée nationale par 78 voix contre 29. Elle étend le processus de francisation aux petites et moyennes entreprises comptant entre 25 et 49 employés, resserre l’admission aux cégeps anglophones et limite pour certains l’accès à des communications et des services gouvernementaux dans des langues autres que le français.

Bien qu’il existe des exceptions pour la «communauté historique anglophone» en matière de santé, de sécurité publique et d’éducation, M. Rotrand soutient que de nombreux membres de la communauté juive n’y seront pas admissibles et pourraient perdre l’accès aux services en anglais.