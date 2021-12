Bob Dole, ancien leader du Sénat américain, meurt à l’âge de 98 ans

TOPEKA, Kan. — Bob Dole, candidat malheureux à l’élection présidentielle américaine de 1996 et grand nom de la scène politique américaine, est décédé dimanche. Il avait 98 ans.

Sa femme, Elizabeth Dole, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il s’était éteint tôt le matin, dans son sommeil. M. Dole avait annoncé en février 2021 qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 4.

Surmontant des blessures de guerre handicapantes, Dole est devenu l’un des législateurs les plus influents au Sénat, combinant un talent pour le compromis avec un esprit caustique, qu’il a souvent tourné contre lui-même, mais n’a pas non plus hésité à tourner contre les autres.

Dans sa carrière de 36 ans, il a façonné la politique fiscale, la politique étrangère, les programmes agricoles et nutritionnels et les droits des personnes handicapées, inscrivant des protections contre la discrimination en emploi, en éducation et dans les services publics dans l’Americans with Disabilities Act.

Les bureaux du gouvernement et les parcs nationaux accessibles, les rampes d’accès et les interprètes en langue des signes lors d’événements locaux officiels ne sont que quelques-unes des caractéristiques les plus visibles de son héritage et de celui des autres législateurs qu’il a rassemblés pour cette vaste législation sur les droits civiques, il y a 30 ans.

Dole a consacré ses dernières années à la cause des anciens combattants blessés, à leurs camarades tombés au combat, au cimetière national d’Arlington et à la mémoire de la génération déclinante des vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

Il a essayé trois fois de devenir président. Sa dernière tentative a eu lieu en 1996, lorsqu’il a remporté l’investiture républicaine, mais a dû s’incliner devant le président démocrate sortant, Bill Clinton. Il a demandé l’investiture présidentielle de son parti en 1980 et 1988 et a été candidat à la vice-présidence en 1976, sur le ticket perdant du président sortant Gerald Ford.

«Bob était un homme d’État américain comme peu l’ont été dans notre histoire. Et pour moi, c’était aussi un ami vers qui je pouvais me tourner pour obtenir des conseils, ou une réplique humoristique juste au bon moment pour calmer les nerfs à vif. Mon ami va me manquer. (…) Il avait un sens infaillible de l’intégrité et de l’honneur», a déclaré le président Joe Biden.