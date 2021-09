Bob Rae: le Canada doit partager une plus grande partie de ses excédents de vaccins

OTTAWA — Le Représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies a déclaré que le pays devait partager une plus grande partie de ses excédents de vaccins contre la COVID-19 avec les pays moins fortunés.

Bob Rae, ambassadeur du Canada à l’ONU, a déclaré à La Presse Canadienne que même si les Canadiens ont regardé vers l’intérieur ces derniers temps à cause des élections fédérales, ils ne peuvent pas perdre de vue le fait que la pandémie ne prendra pas fin à moins que davantage ne soit fait pour aider les pays qui ont moins de chance.

« Nous devons continuer à chercher des moyens de répartir davantage les excédents que nous avons actuellement au Canada », a affirmé Bob Rae.

Il a déclaré qu’il est dans l’intérêt national du Canada de faire plus à l’international en raison de la montée de nouveaux variants et du fait que l’économie du pays dépend du commerce international.

«La moitié de notre PIB provient du commerce. Nous sommes aussi touchés que n’importe quel pays du monde, en raison de notre niveau d’intégration, non seulement avec l’économie américaine, mais avec d’autres économies du monde», a mentionné l’ambassadeur.

«Nous savons que ces variants se propagent et se développent notamment parce que nous n’avons pas été en mesure de fournir suffisamment de vaccins dans suffisamment de bras à travers le monde. Et j’espère que l’opinion publique nationale reconnaîtra de plus en plus le fait que le problème que l’Afrique a, ou que l’Asie a, n’est pas seulement leur problème.»

«C’est aussi notre problème.»

Selon le projet Our World In Data qui suit les cas de COVID-19 et la vaccination dans le monde, 49,87% des personnes en Asie ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 35,14 sont entièrement vaccinées. En Afrique, seulement 6,29 pour cent ont reçu au moins une dose et 4,08 pour cent des gens sont complètement vaccinés.

Au Canada, 75,8 pour cent de la population totale a reçu au moins une dose tandis que 69,8 pour cent de la population totale est complètement vaccinée.

Bob Rae s’exprimait lors des réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies des dirigeants mondiaux cette semaine, qui comprenaient un sommet sur la pandémie mercredi organisé par le président américain Joe Biden. Ce sommet a pour but de discuter de la façon d’atteindre un taux de vaccination mondial de 70% à cette date l’année prochaine.

Le premier ministre Justin Trudeau a participé au sommet sur la pandémie et a soutenu l’initiative de Joe Biden.

Edwin Ikhuoria, directeur exécutif pour l’Afrique de l’organisation non gouvernementale ONE Campaign, a déclaré que le sommet de Joe Biden était une étape importante pour mettre en évidence le problème persistant du faible déploiement de vaccins dans les pays les plus pauvres.

«Trop d’agents de santé de première ligne dans le monde n’ont toujours pas reçu leurs premières doses. Cela signifie que la courbe n’est pas aplatie, le virus continuera de se propager, de muter et de menacer la communauté mondiale», a déclaré Edwin Ikhuoria.

« Des pays comme le Canada se sont engagés à partager leurs vaccins supplémentaires, et nous célébrons ces promesses, mais elles doivent être suivies de livraisons et de transparence. »

Ottawa a promis un total de 40 millions de doses jusqu’à présent, mais n’a pas dévoilé exactement combien de vaccins avaient été livrés.

Le Canada a besoin d’environ 11 millions de doses pour vacciner complètement tous les Canadiens de plus de 12 ans qui ne sont pas encore vaccinés, et a plus de 18 millions de doses en main pour y parvenir. Les vaccins pour les enfants de moins de 12 ans ne sont pas encore autorisés.

Des documents publiés par l’alliance mondiale de partage de vaccins COVAX, l’Organisation panaméricaine de la santé et des sites Web de certains gouvernements suggèrent que le Canada a déjà fait don de près de trois millions de doses de vaccin à 10 pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Caraïbes, mais le Canada n’a publiquement confirmé qu’un don de 82 000 doses à Trinité-et-Tobago.

Plus de deux millions de ces doses provenaient des vaccins que le Canada a achetés via COVAX, tandis que le reste était des dons directs de l’approvisionnement du Canada en vaccin Oxford-AstraZeneca dans le cadre d’accords bilatéraux.

Un responsable du bureau de la ministre du Développement international Karina Gould n’a pas pu expliquer pourquoi le Canada n’avait rendu public aucun des dons autres que les 82 000 doses d’AstraZeneca envoyées à Trinité-et-Tobago le 12 août. Le responsable parlait sous couvert d’anonymat parce qu’il n’avait pas la permission de discuter publiquement de la question.

Ce responsable canadien a déclaré qu’il n’y avait pas de date limite concernant l’engagement de 40 millions de doses et que le calendrier dépendait d’un certain nombre de facteurs, notamment des accords juridiques avec les pays bénéficiaires et les fournisseurs de vaccins, et la garantie de la capacité du pays bénéficiaire à administrer les vaccins avant qu’ils expirent.

Mais dans l’interview de jeudi, Bob Rae a suggéré que le temps des retards était révolu.

«Nous devons continuer. Nous devons faire ce que nous avons dit que nous ferions. Nous devons comprendre l’importance d’en faire plus.»

En tant qu’ancien premier ministre de la plus grande province du Canada, l’Ontario, et ancien chef par intérim du Parti libéral fédéral, Bob Rae a déclaré qu’il reconnaissait la pression intérieure exercée sur tous les gouvernements pour vacciner d’abord et avant tout leur propre population, avant de se tourner vers l’étranger pour aider les autres.

«Mais je pense que nous devons également comprendre qu’il est en fait dans notre intérêt personnel, ainsi que dans notre intérêt moral de nous assurer que tout le monde est vacciné le plus rapidement possible.»