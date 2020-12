Bob Woodward s’intéresse à la fin de la présidence de Donald Trump

NEW YORK — Le prochain livre du journaliste Bob Woodward portera sur un thème qu’il connaît bien: la fin d’une présidence.

M. Woodward et son collègue Robert Costa du Washington Post planchent sur un livre qui détaillera les derniers jours de l’administration Trump et les premiers jours de la présidence Biden. On ne connaît pas encore le titre du livre ou sa date de publication.

En 1976, M. Woodward et son collègue Carl Bernstein, qui était à ce moment lui aussi au Washington Post, ont uni leurs efforts pour écrire «The Final Days», qui décrivait comment le président Richard Nixon a été chassé du pouvoir après le scandale du Watergate que les deux journalistes avaient exposé au grand jour.

M. Woodward a déjà écrit deux bestsellers au sujet de M. Trump, «Fear» et «Rage».

Le nouveau livre de MM. Woodward et Costa affrontera celui d’autres journalistes du Post. La maison d’édition Penguin Press a annoncé lundi que Philip Rucker et Carol Leonnig, les auteurs du livre «A Very Stable Genius» sur M. Trump, en rédigent un nouveau concernant sa dernière année au pouvoir et sa défaite face à M. Biden.

On ne dispose pas ici non plus d’un titre ou d’une date de publication.