Boeing n’est plus dans la course pour remplacer les vieux CF-18 canadiens

OTTAWA — Le gouvernement fédéral confirme que l’avion de chasse «Super Hornet» de Boeing n’est plus en lice pour remplacer les CF-18 du Canada.

L’annonce officielle de Services publics et Approvisionnement Canada intervient près d’une semaine après que La Presse Canadienne a rapporté que Boeing avait été informé que son offre pour le contrat de 19 milliards $ ne répondait pas aux exigences canadiennes.

Le gouvernement canadien n’avait pas voulu commenter publiquement à ce moment-là, même pour préciser si le géant américain de l’aérospatiale était définitivement hors de la compétition.

Mais le ministère affirme maintenant que deux soumissionnaires sont toujours en lice: le chasseur furtif F-35 du géant américain Lockheed Martin et l’avion de chasse Gripen du constructeur suédois Saab. Dans son communiqué, le ministère n’explique pas pourquoi Boeing n’est plus dans la course.

Les entreprises intéressées devaient démontrer que leur avion de chasse pouvait répondre aux exigences militaires pour les missions au Canada et à l’étranger, mais aussi que l’obtention de ce contrat entraînerait des retombées économiques substantielles pour les entreprises canadiennes de l’aérospatiale.

La nouvelle que l’une des deux entreprises américaines en lice pour ce contrat n’a pas réussi à répondre à une ou plusieurs des exigences constitue le plus récent chapitre dans une longue saga, souvent imprévisible, vers le remplacement des vieux CF-18 du Canada.

«Au cours des semaines à venir, le Canada mettra la dernière main aux prochaines étapes du processus, indique le ministère de l’Approvisionnement. En fonction d’une analyse plus poussée des deux propositions restantes, il pourrait s’agir de négocier les modalités définitives avec le soumissionnaire le mieux classé, ou encore d’entreprendre un dialogue concurrentiel pour permettre aux deux derniers soumissionnaires de bonifier leur offre.»

Le ministère indique que le gouvernement s’attend toujours à attribuer ce contrat en 2022, pour le début des livraisons «dès 2025».