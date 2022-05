Boeing réussit l’arrimage d’une capsule d’équipage à la station spatiale

CAPE CANAVERAL, Fla. — Avec seulement un mannequin d’essai à bord, la capsule de l’astronaute de Boeing s’est arrêtée et garée à la Station spatiale internationale pour la première fois vendredi, une énorme réussite pour l’entreprise après des années de faux départs.

La seule autre fois que le vaisseau Starliner de la société Boeing a volé dans l’espace, il ne s’est jamais approché de la station spatiale, se retrouvant plutôt sur la mauvaise orbite.

Cette fois, le vaisseau spatial révisé s’est rendu au bon endroit après le lancement de jeudi et il s’est amarré à la station 25 heures plus tard. Le rendez-vous automatisé s’est déroulé sans problème majeur, malgré une paire de propulseurs en panne lors du décollage.

Le vol de Boeing intervient trois ans après que SpaceX, un fournisseur de services de transport spatial fondé par Elon Musk, a réussi le même test. SpaceX a depuis envoyé 18 astronautes vers la station spatiale pour la NASA ainsi que des touristes.

Avec l’arrivée du vaisseau Starliner, la NASA a finalement réalisé son effort de longue date visant à faire voler deux capsules d’équipage de sociétés américaines concurrentes vers la station spatiale. La capsule Dragon de SpaceX était garée à proximité.

Si le reste de la mission de Starliner se passe bien, Boeing pourrait être prêt à lancer son premier équipage d’ici la fin de cette année. Les astronautes susceptibles de faire partie de la première équipe du vaisseau Starliner ont rejoint les contrôleurs de vol de Boeing et de la NASA à Houston, alors que l’action se déroulait à près de 435 kilomètres d’altitude.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que la longue route de Boeing avec le vaisseau Starliner souligne l’importance d’avoir deux types de capsules d’équipage. Les astronautes américains étaient coincés sur des fusées russes une fois le programme de navette terminé, jusqu’au premier vol en équipage de SpaceX en 2020.

Le premier vol d’essai du Starliner de Boeing en 2019 a été marqué par des erreurs logicielles qui ont écourté la mission et qui auraient pu condamner le vaisseau spatial. Ceux-ci ont été corrigés, mais lorsque la nouvelle capsule a attendu le décollage l’été dernier, des valves endommagées ont interrompu le compte à rebours. D’autres réparations ont suivi, alors que Boeing a accumulé près de 600 millions $ en coûts de remise en état.

Avant de laisser le vaisseau Starliner s’approcher de la station spatiale vendredi, les contrôleurs au sol de Boeing se sont entraînés à manœuvrer la capsule et ont testé son système de vision robotique. Tout s’est bien passé, a déclaré Boeing, à l’exception d’une boucle de refroidissement et des deux propulseurs défectueux. La capsule maintenait une température constante et disposait de nombreux autres propulseurs pour la direction.

Une fois que le vaisseau Starliner se trouvait à moins de 15 kilomètres de la station spatiale, les contrôleurs de vol de Boeing à Houston pouvaient voir la station spatiale à travers les caméras de la capsule.

La capsule d’un blanc brillant avec des bordures bleues a plané à 10 mètres de la station pendant près de deux heures – considérablement plus longtemps que prévu – alors que les contrôleurs de vol ajustaient son anneau d’amarrage et s’assuraient que tout le reste était en ordre. Lorsque le feu vert est finalement venu, le vaisseau Starliner a réduit l’écart en quatre minutes, suscitant des acclamations dans le centre de contrôle de Boeing.

Les sept astronautes de la station spatiale déchargeront les provisions et le matériel du vaisseau Starliner et le rempliront d’expérimentations. Contrairement à la capsule Dragon de SpaceX qui s’est écrasée au large de la Floride, le Starliner prévoit se poser au Nouveau-Mexique mercredi prochain.