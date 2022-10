Bolsonaro et Lula au coude-à-coude au premier tour de l’élection présidentielle

RIO DE JANEIRO — Un second tour sera nécessaire au Brésil alors que les deux principaux candidats à l’élection présidentielle sont au coude-à-coude à la suite du dévoilement des résultats du premier tour, dimanche soir.

Cette course oppose le président sortant Jair Bolsonaro, qui représente la droite conservatrice, à son grand rival l’ex-président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. Neuf autres candidats moins populaires sont aussi en lice.

Le second tour est prévu pour le 30 octobre.

Avec 98,8 % des bulletins de vote dépouillés, Lula était en avance avec 48,1 % des voix contre 43,5 % des voix pour Bolsonaro, selon les autorités électorales. Un candidat doit récolter plus de 50 % des voix pour être déclaré vainqueur.

Ces résultats se révèlent bien plus serrés que prévu. Les plus récents sondages donnaient une avance claire à l’ex-président Lula, dont celui de la firme Datafolha, publié samedi, qui donnait 50 % des voix à Lula contre 36 % à Bolsonaro. Ce coup de sonde était appuyé sur 12 800 répondants et présentait une marge d’erreur de deux points de pourcentage.