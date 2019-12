Boris Johnson en voie d’obtenir une majorité de sièges au Royaume-Uni

LONDRES — D’après un sondage mené à la sortie des bureaux de vote, le Parti conservateur de Boris Johnson serait en voie de remporter la majorité des sièges au Parlement britannique. Une victoire qui donnerait la légitimité au premier ministre de concrétiser sa promesse de sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne dès le mois prochain.

Selon les données recueillies, on prédit 368 sièges sur 650 aux conservateurs, contre seulement 191 pour les travaillistes. Le Parti national écossais devrait obtenir 55 sièges et le Parti libéral démocrate, 13. Ces prédictions s’appuient sur un sondage mené à la sortie de 144 bureaux de vote à travers le pays.

Les bureaux de vote sont fermés au Royaume-Uni et le dépouillement des voix a débuté. Les résultats officiels du scrutin devraient être connus tôt vendredi matin.

La valeur de la livre britannique a bondi dès l’annonce des données du sondage, atteignant 1,34 $ US par rapport à la devise américaine. Il s’agit d’un sommet en plus d’une année et demie. De nombreux investisseurs espèrent qu’une victoire des conservateurs puisse accélérer le processus de Brexit et calmer, du moins à court terme, l’incertitude qui mine la confiance des consommateurs depuis 2016.

Les Britanniques, qui vivent depuis plus de trois ans au coeur d’une dispute continuelle au sujet du divorce compliqué avec l’Union européenne, étaient appelés aux urnes jeudi dans le cadre d’une élection visant précisément à mettre fin au débat sur le Brexit.

En cette journée de grisaille ponctuée de quelques averses, les électeurs se sont rendus aux bureaux de vote aménagés dans des écoles, des centres communautaires, des pubs et des bureaux municipaux. Cette journée marque également la fin de quelque cinq semaines d’une campagne électorale ternie par des actes de salissage et la désinformation.

La question de l’urne est claire: d’un côté, le Parti conservateur du premier ministre sortant Boris Johnson veut sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne d’ici le 31 janvier; de l’autre, l’opposition du Parti travailliste de Jeremy Corbyn a promis de mener un nouveau référendum sur le Brexit.

Les 650 sièges de la Chambre des communes sont en jeu lors de cette élection générale devancée de plus de deux ans.