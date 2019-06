Boris Johnson et Jeremy Hunt s’affronteront pour diriger le Royaume-Uni

LONDRES — Les deux candidats qui vont s’affronter pour devenir premier ministre du Royaume-Uni sont maintenant connus.

Boris Johnson et Jeremy Hunt se soumettront au vote des quelque 160 000 membres du Parti conservateur à travers le pays.

M. Johnson, ancien secrétaire aux Affaires étrangères, et M. Hunt, qui occupe actuellement ce poste, sont les derniers candidats toujours en lice après une série de votes d’élimination des élus conservateurs. Le ministre de l’Intérieur, Sajid Javid, et le secrétaire à l’Environnement, Michael Gove, ont été exclus de la course jeudi.

Boris Johnson a obtenu 160 des 313 suffrages exprimés au dernier tour de vote. Il est considéré comme le favori de la course.

Jeremy Hunt, qui a obtenu 77 voix, tentera de renverser l’avance de son rival en s’en prenant à son plan de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le vainqueur, qui doit être annoncé à la fin du mois de juillet, remplacera Theresa May en tant que chef du parti et premier ministre.