Boufeldja Benabdallah réagit à la tuerie de London en Ontario

MONTRÉAL — Boufeldja Benabdallah, cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, se dit rempli de compassion et d’empathie pour la famille de cinq musulmans qui ont été agressés par un chauffeur à London, en Ontario, dimanche soir.

L’horrible incident a fait quatre morts et un garçon grièvement blessé, a annoncé la police. Le maire de London, Ed Holder, a qualifié l’attaque de «tuerie perpétrée contre les musulmans, contre les citoyens de London, animée d’une haine indicible».

Boufeldja Benabdallah a déclaré que de tels incidents lui rappellent que les minorités doivent rester vigilantes au Canada.

«Cela montre que la haine est toujours présente et que c’est désastreux», a-t-il déclaré.

Quatre ans se sont écoulés depuis qu’un homme armé a pris d’assaut la mosquée de Boufeldja Benabdallah le 29 janvier 2017, tuant six hommes et blessant grièvement 19 personnes. L’incident a conduit le gouvernement canadien à consacrer le 29 janvier comme journée pour honorer les victimes de l’attaque meurtrière. Elle est officiellement connue sous le nom de Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie.

«Je peux ressentir ce que ressentent les familles», a déclaré Boufeldja Benabdallah lors d’une entrevue lundi. «J’ai la chair de poule parce que j’ai vu notre tragédie et nos morts violentes.»

Boufeldja Benabdallah a déclaré qu’il savait que les familles traverseraient un deuil tout en se demandant pourquoi cela leur était arrivé.

Il a également appelé ceux qui nourrissent de la rancune envers les musulmans à faire un effort pour connaître les membres de la communauté.

«À ces gens qui ont encore de l’amertume envers les minorités, ne faites aucun geste», a déclaré Boufeldja Benadballah.

«Venez rencontrer les gens. Vous allez être écouté et vous allez découvrir que ce que vous pensiez de nous est faux. Ce sont des gens comme vous et nous, calmes et qui profitent de leur vie.»

Le chef de la police de London, Steve Williams, a déclaré que des proches avaient demandé qu’aucun nom ne soit divulgué, mais ont identifié les quatre victimes comme étant une femme de 74 ans, un homme de 46 ans, une femme de 44 ans et une fille de 15 ans.

Un garçon de neuf ans était hospitalisé dans un état grave.

Un citoyen de 20 ans a été arrêté dans le stationnement d’un centre commercial à sept kilomètres de l’horrible incident.

Il fait maintenant face à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et un de tentative de meurtre, a annoncé la police.