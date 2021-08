Brèche de sécurité dans le renseignement: la GRC mène une enquête

OTTAWA — L’organisme national de surveillance du renseignement affirme que la GRC enquête sur une violation de la cybersécurité qui a entraîné le vol de deux fichiers et la compromission de renseignements personnels.

Selon l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, entre le 9 et le 19 mars, un pirate informatique a eu accès à un réseau d’agences comprenant une base de données incluant des noms, des numéros de téléphone, des adresses courriel et des versions brouillées de mots de passe.

L’agence affirme que les personnes concernées par le vol de la base de données ont été directement averties, à quelques exceptions près.

Le réseau comprenait également une correspondance par courrier électronique avec d’autres employés fédéraux, des universitaires, des groupes de la société civile et les médias, ainsi que des plaintes soumises par le public à des fins d’enquête par l’agence.

L’agence d’examen a déclaré que bien qu’il n’y ait aucune preuve permettant de croire que l’auteur de la menace a accédé de manière inappropriée ou a exfiltré ces autres renseignements, il n’est pas possible de l’«exclure totalement».

L’agence, qui a d’abord reconnu la violation dans une brève déclaration en avril, affirme que l’incident n’a pas affecté ses systèmes classifiés.