Bref survol de la carrière parlementaire d’Andrew Scheer

OTTAWA — Andrew Scheer a annoncé jeudi qu’il quittera son poste de chef du Parti conservateur du Canada dès qu’un remplaçant sera choisi. Voici un bref survol de sa carrière parlementaire:

28 juin 2004: M. Scheer est élu, à l’âge de 25 ans, député de Regina-Qu’Appelle, en Saskatchewan. Natif d’Ottawa, il avait terminé ses études de premier cycle dans cette province des Prairies. Le député sera ensuite réélu sans relâche aux cinq scrutins suivants.

2 juin 2011: à l’âge de 32 ans, il devient le plus jeune président de la Chambre des communes dans l’histoire canadienne.

13 septembre 2016: M. Scheer abandonne son poste de leader de l’opposition conservatrice en Chambre alors qu’il se prépare à entrer dans la course à la direction du parti.

28 septembre 2016: il dépose officiellement ses documents de candidature, devenant le sixième aspirant officiel.

27 mai 2017: M. Scheer devient chef du Parti conservateur, battant de justesse Maxime Bernier — il est élu avec 50,95 % des voix après 13 tours de scrutin.

28 septembre 2019: le «Globe and Mail» écrit que le chef conservateur n’a jamais été accrédité pour être courtier d’assurance en Saskatchewan, malgré ce qu’en disent ses biographies officielles. M. Scheer maintient qu’il a reçu son accréditation mais «a quitté le bureau d’assurance avant la finalisation du processus».

3 octobre 2019: M. Scheer reconnaît qu’il détient la double citoyenneté canadienne et américaine, comme l’écrivait le «Globe and Mail». Il soutient qu’il n’en a jamais parlé publiquement parce qu’on ne lui a jamais posé la question. Il ajoute qu’il a laissé son passeport expirer et qu’il a rencontré des responsables consulaires américains en août 2019 pour amorcer les formalités afin de renoncer à cette citoyenneté.

21 octobre 2019: à l’issue du scrutin fédéral, les conservateurs augmentent leur nombre de sièges, mais ils ne parviennent pas à former le gouvernement. M. Scheer a beau parler de «victoire symbolique», des conservateurs exigent sa démission. Le chef persiste à rester en poste jusqu’à la révision obligatoire de son leadership, prévue pour avril 2020.

6 novembre 2019: lors de la première réunion postélectorale du caucus conservateur, les députés renoncent à se donner les pouvoirs de renvoyer M. Scheer. De nombreux députés veulent que la question soit tranchée par l’ensemble des membres, comme le prévoient les statuts et règlements du parti, alors que d’autres estiment que le caucus devrait pouvoir évincer le chef.

27 novembre 2019: un groupe de conservateurs recueille des signatures sur un site internet pour réclamer sa démission. Parmi eux, Kory Teneycke, un ancien directeur des communications de Stephen Harper.

12 décembre 2019: M. Scheer annonce sa démission, affirmant que le parti «a besoin de quelqu’un qui peut donner tout ce qu’il a» et que «la personne qui lui succédera devra pouvoir compter sur l’appui nécessaire du caucus pour mener les conservateurs à la victoire». Il restera chef jusqu’à ce qu’on lui choisisse un successeur.