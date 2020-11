Brésil: le président Bolsonaro n’est pas prêt à reconnaître la victoire de Biden

RIO DE JANEIRO — Le président brésilien Jair Bolsonaro, parfois surnommé le « Trump des tropiques », a affirmé dimanche qu’il attendrait un peu plus longtemps avant de reconnaître la victoire de Joe Biden aux élections américaines.

S’adressant aux journalistes pendant qu’il votait aux élections municipales de son pays, il a fait écho aux allégations d’irrégularités de Donald Trump lors de l’élection présidentielle.

« J’ai mes sources d’information et il y a eu beaucoup de fraude là-bas, a-t-il avancé. Personne ne parle de ça. Si c’est assez pour assurer [la victoire] de l’un ou de l’autre, ça, je ne sais pas. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait reconnaître la victoire de M. Biden, il a affirmé qu’il « allait attendre un peu plus ».

Il a aussi exprimé ses doutes quant au système électronique de vote au Brésil, qu’il juge vulnérable à la fraude. Il a exhorté son pays à recourir à l’ancien système de bulletins de vote en papier pour les élections présidentielles de 2022.

Le leader conservateur brésilien peut compter sur le soutien d’une base de partisans similaire à celle de M. Trump, issue de l’extrême droite et du populisme, et apprécie les comparaisons avec son homologue américain.

Tout comme M. Trump, il a défendu des traitements alternatifs non reconnus contre la COVID-19 et a fait campagne pour alléger des restrictions destinées à combattre la pandémie, affirmant que les pertes économiques sont plus dommageables au pays que le virus lui-même.